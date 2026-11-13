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Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма
Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма
Заместителем министра спорта Крыма стал бывший глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:20
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минспорта крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Заместителем министра спорта Крыма стал бывший глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте республиканского правительства.О том, какие сферы деятельности ведомства он будет курировать, не сообщается.В конце августа 2026 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отставку уходят сразу три руководителя администраций. В частности, он заявил об увольнении Кравца с должности главы администрации Нижнегорского района, которую тот занимал с ноября 2019 года.В конце октября стало известно, что участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Сергей Каменев назначен замминистра спорта Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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минспорта крыма, антон кравец, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, крым
Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма

Экс-глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма

12:20 13.11.2026
 
© Страница Антона Кравца в ВК Антон Кравец
 Антон Кравец
© Страница Антона Кравца в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Заместителем министра спорта Крыма стал бывший глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте республиканского правительства.
"Назначить Кравца Антона Андреевича на должность заместителя министра спорта Республики Крым", - говорится в тексте документа.
О том, какие сферы деятельности ведомства он будет курировать, не сообщается.
В конце августа 2026 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отставку уходят сразу три руководителя администраций. В частности, он заявил об увольнении Кравца с должности главы администрации Нижнегорского района, которую тот занимал с ноября 2019 года.
В конце октября стало известно, что участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Сергей Каменев назначен замминистра спорта Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Минспорта КрымаАнтон КравецКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости КрымаКрым
 
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