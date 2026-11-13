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Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
В международный розыск объявлены более 1 тысячи иностранных наемников, которые воевали против мирного населения Донбасса. Всего же участие в конфликте принимали РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T11:28
2026-11-13T11:28
2026-11-13T11:28
иностранные наемники всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
розыск
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В международный розыск объявлены более 1 тысячи иностранных наемников, которые воевали против мирного населения Донбасса. Всего же участие в конфликте принимали более 4 тысяч иностранцев на стороне ВСУ, было сказано в ходе оперативного совещания под руководством председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина, которое прошло в Мариуполе.Отмечается, что в отношении 323 иностранных наемников, воевавших в Донбассе, уголовные дела переданы в суд, по 284 вынесены обвинительные приговоры.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что количество иностранных наемников в составе ВСУ может достигать 20 тысяч. Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные войска на Украине являются законными целями России – ПутинФСБ задержала немца-дезертира из ВСУЕвропейские наемники массово бегут с Украины
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иностранные наемники всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), розыск, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
Более тысячи воевавших в Донбассе иностранных наемников объявлены в международный розыск