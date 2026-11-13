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Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
Главная цель введения Государственного стандарта на блюда русской кухни - приведение технологий приготовления известных рецептур к традиционным нормам. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главная цель введения Государственного стандарта на блюда русской кухни - приведение технологий приготовления известных рецептур к традиционным нормам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Антонина Ивашкова.Важнейшее, что произошло сейчас в общественном питании, подчеркнула специалист, - это возвращение к канонам технологии приготовления пищи."Новый стандарт как раз для этого и разработан. В этом процессе принимали участие и историки, и представители бизнеса, в частности, Федерация рестораторов и отельеров России. То есть настолько многогранно и внимательно к этому отнеслись. И стандарт сегодня лояльный, нельзя сказать, что стандартизировали какие-то жесткие нормы", - обратила внимание собеседница.Самое главное, по ее мнению, в нем прописаны, как и во всех стандартах, две части - технические условия и технологическая инструкция.Мастер производственного обучения колледжа также считает, что определению победителя в нашумевшей битве рецептур окрошки, где за основу утвердили все-таки квас, а не кефир, также есть логическое объяснение."Если немножко глубже копнуть, действительно всегда основой был квас. Ведь квас заготавливали заранее на Руси, даже на зиму, он спасал людей от цинги. Можете представить, какова ценность кваса? И минеральный состав, и кислотный состав. Это очень ценный продукт. И с этого начиналось. Действительно, в любой профессиональной литературе, например, наш советский сборник рецептур, он нигде не упоминает кефир", - подтвердила специалист.Модификаций в последнее время в рецептах современных отечественных блюд очень много, но если говорить именно о традиционной русской кухне, то следует опираться на тот рекомендуемый и уже утвержденный перечень сырья и ингредиентов, которые должны быть в их составе, заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится новый ГОСТ для компотовВкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухняЯ такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне
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гост, еда, россия, общество, новости, мнения
Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
В ГОСТе закреплены нормы и стандарты технологий приготовления блюд русской кухни - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым
. Главная цель введения Государственного стандарта на блюда русской кухни - приведение технологий приготовления известных рецептур к традиционным нормам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Антонина Ивашкова.
"Общественное питание всегда руководствовалось очень серьезной нормативной документацией, которая в свое время утверждалась Министерством торговли Советского Союза. Это - сборники, где были прописаны рецептуры и технологии. Конечно, они трансформировались в силу времени", - отметила она.
Важнейшее, что произошло сейчас в общественном питании, подчеркнула специалист, - это возвращение к канонам технологии приготовления пищи.
"Новый стандарт как раз для этого и разработан. В этом процессе принимали участие и историки, и представители бизнеса, в частности, Федерация рестораторов и отельеров России. То есть настолько многогранно и внимательно к этому отнеслись. И стандарт сегодня лояльный, нельзя сказать, что стандартизировали какие-то жесткие нормы", - обратила внимание собеседница.
Самое главное, по ее мнению, в нем прописаны, как и во всех стандартах, две части - технические условия и технологическая инструкция.
"Самая главная часть - технические условия, где очень подробно мы увидим и требования к данному блюду, и историческую справку. Там будет представлен также перечень сырья, который должен быть в нем - это очень важно. А вот уже количество или, может быть, легкие добавки, не меняющие основного, это дается уже на откуп рестораторам", - заметила Антонина Ивашкова.
Мастер производственного обучения колледжа также считает, что определению победителя в нашумевшей битве рецептур окрошки, где за основу утвердили все-таки квас, а не кефир, также есть логическое объяснение.
"Если немножко глубже копнуть, действительно всегда основой был квас. Ведь квас заготавливали заранее на Руси, даже на зиму, он спасал людей от цинги. Можете представить, какова ценность кваса? И минеральный состав, и кислотный состав. Это очень ценный продукт. И с этого начиналось. Действительно, в любой профессиональной литературе, например, наш советский сборник рецептур, он нигде не упоминает кефир", - подтвердила специалист.
Модификаций в последнее время в рецептах современных отечественных блюд очень много, но если говорить именно о традиционной русской кухне, то следует опираться на тот рекомендуемый и уже утвержденный перечень сырья и ингредиентов, которые должны быть в их составе, заключила она.
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