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Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам

Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам

Главная цель введения Государственного стандарта на блюда русской кухни - приведение технологий приготовления известных рецептур к традиционным нормам. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T21:45

2026-11-13T21:45

2026-11-13T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главная цель введения Государственного стандарта на блюда русской кухни - приведение технологий приготовления известных рецептур к традиционным нормам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Антонина Ивашкова.Важнейшее, что произошло сейчас в общественном питании, подчеркнула специалист, - это возвращение к канонам технологии приготовления пищи."Новый стандарт как раз для этого и разработан. В этом процессе принимали участие и историки, и представители бизнеса, в частности, Федерация рестораторов и отельеров России. То есть настолько многогранно и внимательно к этому отнеслись. И стандарт сегодня лояльный, нельзя сказать, что стандартизировали какие-то жесткие нормы", - обратила внимание собеседница.Самое главное, по ее мнению, в нем прописаны, как и во всех стандартах, две части - технические условия и технологическая инструкция.Мастер производственного обучения колледжа также считает, что определению победителя в нашумевшей битве рецептур окрошки, где за основу утвердили все-таки квас, а не кефир, также есть логическое объяснение."Если немножко глубже копнуть, действительно всегда основой был квас. Ведь квас заготавливали заранее на Руси, даже на зиму, он спасал людей от цинги. Можете представить, какова ценность кваса? И минеральный состав, и кислотный состав. Это очень ценный продукт. И с этого начиналось. Действительно, в любой профессиональной литературе, например, наш советский сборник рецептур, он нигде не упоминает кефир", - подтвердила специалист.Модификаций в последнее время в рецептах современных отечественных блюд очень много, но если говорить именно о традиционной русской кухне, то следует опираться на тот рекомендуемый и уже утвержденный перечень сырья и ингредиентов, которые должны быть в их составе, заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится новый ГОСТ для компотовВкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухняЯ такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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