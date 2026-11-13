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Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Об этом он... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T19:59
2026-11-13T19:59
москва
новости
украинские спецслужбы
николай азаров
происшествия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Об этом он сказал в эфире ИС "Вести".По его словам, пострадавший находится в критическом состоянии.По мнению Азарова, покушение связано с публицистической деятельностью Заворотного, направленной на разоблачение киевского режима.Взрыв прогремел сегодня на Кировоградской улице Москвы. Следком подтвердил личность пострадавшего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, новости, украинские спецслужбы, николай азаров, происшествия, взрыв
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного

Азаров обвинил украинские спецслужбы в подрыве машины Заворотного

19:59 13.11.2026
 
© Фото: Олег ЦаревНа месте взрыва автомобиля в Москве
На месте взрыва автомобиля в Москве
© Фото: Олег Царев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Об этом он сказал в эфире ИС "Вести".
По его словам, пострадавший находится в критическом состоянии.
"У меня нет ни капли сомнений, что это работа киевских спецслужб и их агентуры на территории России. Абсолютно никаких сомнений нет", — сказал Азаров.
По мнению Азарова, покушение связано с публицистической деятельностью Заворотного, направленной на разоблачение киевского режима.
"Скорее всего, велась подготовка, вычислили адреса, расписание, кто-то наблюдал за ним", — добавил экс-премьер.
Взрыв прогремел сегодня на Кировоградской улице Москвы. Следком подтвердил личность пострадавшего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
На месте взрыва автомобиля в Москве
12:43
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
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МоскваНовостиУкраинские спецслужбыНиколай АзаровПроисшествияВзрыв
 
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