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Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Об этом он... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T19:59
2026-11-13T19:59
2026-11-13T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Об этом он сказал в эфире ИС "Вести".По его словам, пострадавший находится в критическом состоянии.По мнению Азарова, покушение связано с публицистической деятельностью Заворотного, направленной на разоблачение киевского режима.Взрыв прогремел сегодня на Кировоградской улице Москвы. Следком подтвердил личность пострадавшего, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, новости, украинские спецслужбы, николай азаров, происшествия, взрыв
Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
Азаров обвинил украинские спецслужбы в подрыве машины Заворотного