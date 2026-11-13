https://crimea.ria.ru/20261113/avariynaya-situatsiya-gorod-saki-ostalsya-bez-sveta-1161023971.html

Аварийная ситуация: город Саки остался без света

Аварийная ситуация: город Саки остался без света - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Аварийная ситуация: город Саки остался без света

Все районы города Саки остаются без света из-за аварийной ситуации, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила мэр города Юлия Предыбайло в своем канале РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T09:55

2026-11-13T09:55

2026-11-13T09:55

саки

юлия предыбайло

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электроэнергия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Все районы города Саки остаются без света из-за аварийной ситуации, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила мэр города Юлия Предыбайло в своем канале в МАКС.По информации мэра Сак, в связи с проведением ремонтных работ, увеличением нагрузки на электросети и недостаточностью имеющихся мощностей во всех микрорайонах города действует режим ограничения подачи электроэнергии.Предыбайло отметила, что энергетики работают над устранением аварийной ситуации и делают все возможное для восстановления электроснабжения.Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистемеГрафики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергииКогда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей

саки

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2026

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