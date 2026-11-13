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Аварийная ситуация: город Саки остался без света - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Аварийная ситуация: город Саки остался без света
Аварийная ситуация: город Саки остался без света - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Аварийная ситуация: город Саки остался без света
Все районы города Саки остаются без света из-за аварийной ситуации, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила мэр города Юлия Предыбайло в своем канале РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:55
2026-11-13T09:55
саки
юлия предыбайло
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электроэнергия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Все районы города Саки остаются без света из-за аварийной ситуации, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила мэр города Юлия Предыбайло в своем канале в МАКС.По информации мэра Сак, в связи с проведением ремонтных работ, увеличением нагрузки на электросети и недостаточностью имеющихся мощностей во всех микрорайонах города действует режим ограничения подачи электроэнергии.Предыбайло отметила, что энергетики работают над устранением аварийной ситуации и делают все возможное для восстановления электроснабжения.Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистемеГрафики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергииКогда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
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саки, юлия предыбайло, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия, новости крыма
Аварийная ситуация: город Саки остался без света

Город Саки обесточен из-за аварийной ситуации

09:55 13.11.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭлектросети Крыма
Электросети Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Все районы города Саки остаются без света из-за аварийной ситуации, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила мэр города Юлия Предыбайло в своем канале в МАКС.
"На линии электроснабжения к домам по улицам Строительная, 2, 4, 6; Ленина, 20, 26, 35, 37, 41 ночью произошла аварийная ситуация", - написала она.
По информации мэра Сак, в связи с проведением ремонтных работ, увеличением нагрузки на электросети и недостаточностью имеющихся мощностей во всех микрорайонах города действует режим ограничения подачи электроэнергии.
Предыбайло отметила, что энергетики работают над устранением аварийной ситуации и делают все возможное для восстановления электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
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