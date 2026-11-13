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Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения
Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения
В России создается не имеющая аналогов в мире система медучреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились заболевания,... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:22
2026-11-13T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В России создается не имеющая аналогов в мире система медучреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились заболевания, угрожающие инвалидностью. Об этом корреспонденту РИА Новости Крыма на полях конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Галина Иванова.Соответствующая модель уже утверждена в приказе Минздрава "Порядок и организация медицинской реабилитации" и методических рекомендациях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) по комплексной реабилитации – теперь необходимо действовать, добавила она."Минздрав начинает это. Теперь внедрение и реализация. Формулируются задачи, которые потом передаются разным ведомствам, потому все начинается с медицинской помощи. И мы на конференции об этом говорим", – добавила профессор.Иванова подчеркнула, что ни в Европе, ни в США, ни где-либо еще в мире аналогов такой системы до сегодняшнего дня не существует – есть отдельные, в том числе очень хорошие реабилитационные центры, но нет преемственности."Той системы, которую мы с вами призваны развить на территории Российской Федерации аналогов пока в мире нет", – резюмировала Иванова.Как сообщил журналистам и.о. заместителя губернатора Севастополя Михаил Сылка, конференция, на которой обсуждаются инновационные методы и способы оказания медицинской помощи и прорывные технологии очень важны для города. Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года
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минздрав рф, протезирование, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, наука и технологии, севастополь, новости севастополя
Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения

В России создается не имеющая аналогов в мире система учреждений медицинской реабилитации

08:22 13.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеабилитация военнослужащих в госпитале
Реабилитация военнослужащих в госпитале - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В России создается не имеющая аналогов в мире система медучреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились заболевания, угрожающие инвалидностью. Об этом корреспонденту РИА Новости Крыма на полях конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Галина Иванова.
"Мы создаем систему учреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились такие заболевания и повреждения, которые вызвали ограничение жизнедеятельности и априори заканчиваются инвалидностью. И наша задача, чтобы человек не стал инвалидом или, имея инвалидность, продолжал взаимодействовать с социальными сферами и был налогоплательщиком, то есть активным гражданином", – рассказала Иванова.
Соответствующая модель уже утверждена в приказе Минздрава "Порядок и организация медицинской реабилитации" и методических рекомендациях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) по комплексной реабилитации – теперь необходимо действовать, добавила она.
"Минздрав начинает это. Теперь внедрение и реализация. Формулируются задачи, которые потом передаются разным ведомствам, потому все начинается с медицинской помощи. И мы на конференции об этом говорим", – добавила профессор.
Иванова подчеркнула, что ни в Европе, ни в США, ни где-либо еще в мире аналогов такой системы до сегодняшнего дня не существует – есть отдельные, в том числе очень хорошие реабилитационные центры, но нет преемственности.
"Той системы, которую мы с вами призваны развить на территории Российской Федерации аналогов пока в мире нет", – резюмировала Иванова.
Как сообщил журналистам и.о. заместителя губернатора Севастополя Михаил Сылка, конференция, на которой обсуждаются инновационные методы и способы оказания медицинской помощи и прорывные технологии очень важны для города.
"Потому что все лучшие технологические решения и исследования мы будем применять в наших поликлиниках, наших больницах, чтобы улучшить качество лечения пациентов", – сказал он.
Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.
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