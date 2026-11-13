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Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения

Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения

В России создается не имеющая аналогов в мире система медучреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились заболевания,... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T08:22

2026-11-13T08:22

2026-11-13T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В России создается не имеющая аналогов в мире система медучреждений, оказывающих этапную и разноуровневую помощь пациентам, у которых развились заболевания, угрожающие инвалидностью. Об этом корреспонденту РИА Новости Крыма на полях конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Галина Иванова.Соответствующая модель уже утверждена в приказе Минздрава "Порядок и организация медицинской реабилитации" и методических рекомендациях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) по комплексной реабилитации – теперь необходимо действовать, добавила она."Минздрав начинает это. Теперь внедрение и реализация. Формулируются задачи, которые потом передаются разным ведомствам, потому все начинается с медицинской помощи. И мы на конференции об этом говорим", – добавила профессор.Иванова подчеркнула, что ни в Европе, ни в США, ни где-либо еще в мире аналогов такой системы до сегодняшнего дня не существует – есть отдельные, в том числе очень хорошие реабилитационные центры, но нет преемственности."Той системы, которую мы с вами призваны развить на территории Российской Федерации аналогов пока в мире нет", – резюмировала Иванова.Как сообщил журналистам и.о. заместителя губернатора Севастополя Михаил Сылка, конференция, на которой обсуждаются инновационные методы и способы оказания медицинской помощи и прорывные технологии очень важны для города. Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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