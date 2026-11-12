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Зеленский снова пожаловался на ограничения в работе систем Starshield для ВСУ

Зеленский снова пожаловался на ограничения в работе систем Starshield для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Зеленский снова пожаловался на ограничения в работе систем Starshield для ВСУ

Украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава киевского РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T13:18

2026-11-12T13:18

2026-11-12T13:18

starlink

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что действуют ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. По его информации, украинские военные выяснили, что это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости, в связи с которым значительно усложняется перехват российских реактивных дронов."Пытаемся выяснить все обстоятельства с американской стороной", - заявил Зеленский.В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные. Газета The Telegraph сообщила, что ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений Starlink.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для УкраиныАльтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить StarlinkРоссийская спутниковая система "Рассвет": как она защищена

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

starlink, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, сша, новости