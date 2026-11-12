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Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным
Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным
Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:27
2026-11-12T19:27
владимир путин (политик)
джаред кушнер
стивен уиткофф
переговоры
россия
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходили в четверг в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России был достигнут прогресс.Вместе с тем, спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными. Он выразил надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов.В четверг, 12 ноября, завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), джаред кушнер, стивен уиткофф, переговоры, россия, сша, новости
Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным

Уиткофф и Кушнер высказались по итогам переговоров с Путиным в Москве

19:27 12.11.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходили в четверг в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России был достигнут прогресс.
"Думаю, прогресс был достигнут. Думаю, это произошло сегодня ранее", - сказал Уиткофф.
Вместе с тем, спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными. Он выразил надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов.
"Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые послужат основой для следующих многосторонних дискуссий", - сказал Кушнер в комментарии телеканалу CNN.
В четверг, 12 ноября, завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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