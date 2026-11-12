https://crimea.ria.ru/20261112/zayavleniya-uitkoffa-i-kushnera-po-itogam-peregovorov-s-putinym-1161016246.html

Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным

Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным

Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:27

2026-11-12T19:27

2026-11-12T19:27

владимир путин (политик)

джаред кушнер

стивен уиткофф

переговоры

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходили в четверг в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России был достигнут прогресс.Вместе с тем, спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными. Он выразил надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов.В четверг, 12 ноября, завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), джаред кушнер, стивен уиткофф, переговоры, россия, сша, новости