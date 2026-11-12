Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным
Уиткофф и Кушнер высказались по итогам переговоров с Путиным в Москве
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Спецпредставители американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сделали заявления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходили в четверг в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России был достигнут прогресс.
"Думаю, прогресс был достигнут. Думаю, это произошло сегодня ранее", - сказал Уиткофф.
Вместе с тем, спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными. Он выразил надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов.
"Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые послужат основой для следующих многосторонних дискуссий", - сказал Кушнер в комментарии телеканалу CNN.
В четверг, 12 ноября, завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.