https://crimea.ria.ru/20261112/za-shpionazh-v-krymu-muzhchinu-prigovorili-k-17-godam-lisheniya-svobody-1161012942.html

За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы

За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 12.11.2026

За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:15

2026-11-12T18:15

2026-11-12T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе суда."Жителя Бахчисарайского района Республики Крым задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за передачу спецслужбам Украины разведывательной информации", - добавили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.По данным ведомства, фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ. По ним впоследствии противником наносились удары. Также фигурант сообщал о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации. "Также он публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к ведению диверсионно-террористической деятельности против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине", - добавили в ФСБ.Ранее сообщалось, что житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в КалининградеСдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовикаЗавхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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