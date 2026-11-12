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За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы
За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 12.11.2026
За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:15
2026-11-12T18:15
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новости крыма
шпионаж
приговор
суд
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе суда."Жителя Бахчисарайского района Республики Крым задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за передачу спецслужбам Украины разведывательной информации", - добавили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.По данным ведомства, фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ. По ним впоследствии противником наносились удары. Также фигурант сообщал о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации. "Также он публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к ведению диверсионно-террористической деятельности против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине", - добавили в ФСБ.Ранее сообщалось, что житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в КалининградеСдал гостайну: в Крыму открыли уголовное дело на силовикаЗавхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
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РИА Новости Крым
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96
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новости, новости крыма, шпионаж, приговор, суд, южный окружной военный суд
За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы

Мужчину приговорили к 17 годам за шпионаж в Крыму в пользу украинской разведки

18:15 12.11.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Жителя Бахчисарайского района Республики Крым задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за передачу спецслужбам Украины разведывательной информации", - добавили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.
По данным ведомства, фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ. По ним впоследствии противником наносились удары. Также фигурант сообщал о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.
"Также он публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к ведению диверсионно-террористической деятельности против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине", - добавили в ФСБ.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - заключили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны Украины.
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НовостиНовости КрымаШпионажПриговорСудЮжный окружной военный суд
 
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