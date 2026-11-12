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За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии
За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости Крым, 12.11.2026
За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима женщину, которая пыталась взорвать машину офицера Черноморского флота. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:42
2026-11-12T18:43
новости крыма
происшествия
суд
приговор
теракт
чф рф (черноморский флот российской федерации)
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима женщину, которая пыталась взорвать машину офицера Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По информации суда, подсудимая, находясь на территории Украины, была завербована сотрудником Службы безопасности Украины.В ходе переписки и переговоров в мессенджере, женщина получила от сотрудника СБУ задание установить местонахождение автомобиля, принадлежащего командиру одного из подразделений Черноморского флота.Подсудимая прибыла к месту проживания военнослужащих в Республике Крым и приобрела в интернет-магазине компоненты, необходимые для использования при изготовлении самодельного взрывного устройства. Также она купила взрывчатое вещество, взрывное устройство, а также радиоуправляемое исполнительное устройство для осуществления дистанционного взрыва. Затем в этот же день она перевезла все компоненты для изготовления СВУ в место хранения и была задержана сотрудниками правоохранительных органов.Ранее Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина ШвецииВ России задержали японского журналиста по подозрению в шпионажеХерсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
https://crimea.ria.ru/20261112/za-shpionazh-v-krymu-muzhchinu-prigovorili-k-17-godam-lisheniya-svobody-1161012942.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, суд, приговор, теракт, чф рф (черноморский флот российской федерации), южный окружной военный суд
За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

За попытку взорвать машину офицера в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

18:42 12.11.2026 (обновлено: 18:43 12.11.2026)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима женщину, которая пыталась взорвать машину офицера Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации суда, подсудимая, находясь на территории Украины, была завербована сотрудником Службы безопасности Украины.
В ходе переписки и переговоров в мессенджере, женщина получила от сотрудника СБУ задание установить местонахождение автомобиля, принадлежащего командиру одного из подразделений Черноморского флота.
Подсудимая прибыла к месту проживания военнослужащих в Республике Крым и приобрела в интернет-магазине компоненты, необходимые для использования при изготовлении самодельного взрывного устройства. Также она купила взрывчатое вещество, взрывное устройство, а также радиоуправляемое исполнительное устройство для осуществления дистанционного взрыва. Затем в этот же день она перевезла все компоненты для изготовления СВУ в место хранения и была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
"В соответствии с приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей", отметили в пресс-службе суда.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Крыма и Севастополя в пользу украинских спецслужб.
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18:15
За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы
 
Новости КрымаПроисшествияСудПриговорТерактЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Южный окружной военный суд
 
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