Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения
В Ялте коммунальные службы устраняют семь аварий в системе теплоснабжения
18:22 12.11.2026 (обновлено: 18:38 12.11.2026)
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.
"Сейчас у нас порядка семи аварий. Самые масштабные ремонтные работы на тепловых сетях — на улицах Весенней/Дзержинского и Стахановской, включая сварочные. Есть аварийный участок на Рабочей, 35", - написала в своем канале в МАКС Шевченко.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
Она отметила, что ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета".
"Продолжаем координацию всех служб и работу по каждому возникающему вопросу — в том числе на ежедневном заседании штаба. Главная задача — максимально быстро вернуть стабильное теплоснабжение", - акцентировала врио главы администрации.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий.