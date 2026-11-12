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Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения

Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения

В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:22

2026-11-12T18:22

2026-11-12T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.Она отметила, что ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета"."Продолжаем координацию всех служб и работу по каждому возникающему вопросу — в том числе на ежедневном заседании штаба. Главная задача — максимально быстро вернуть стабильное теплоснабжение", - акцентировала врио главы администрации.11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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