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Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения
Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения
В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:22
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.Она отметила, что ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета"."Продолжаем координацию всех служб и работу по каждому возникающему вопросу — в том числе на ежедневном заседании штаба. Главная задача — максимально быстро вернуть стабильное теплоснабжение", - акцентировала врио главы администрации.11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения

В Ялте коммунальные службы устраняют семь аварий в системе теплоснабжения

18:22 12.11.2026 (обновлено: 18:38 12.11.2026)
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте коммунальщики устраняют семь аварий в системе теплоснабжения. На местах работают как городские службы, так и бригады из Симферополя. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.

"Сейчас у нас порядка семи аварий. Самые масштабные ремонтные работы на тепловых сетях — на улицах Весенней/Дзержинского и Стахановской, включая сварочные. Есть аварийный участок на Рабочей, 35", - написала в своем канале в МАКС Шевченко.

© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
Она отметила, что ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета".
"Продолжаем координацию всех служб и работу по каждому возникающему вопросу — в том числе на ежедневном заседании штаба. Главная задача — максимально быстро вернуть стабильное теплоснабжение", - акцентировала врио главы администрации.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСВ Ялте устраняют аварии на теплосетях
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
В Ялте устраняют аварии на теплосетях
11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий.
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