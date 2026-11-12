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Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму
Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму
Мужчина попал под колеса автомобиля "УАЗ" на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. В момент ДТП он ремонтировал автомобиль "ГАЗель" у края проезжей части,... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:15
2026-11-12T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Мужчина попал под колеса автомобиля "УАЗ" на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. В момент ДТП он ремонтировал автомобиль "ГАЗель" у края проезжей части, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла в четверг около 11:10 на дороге Симферополь – Севастополь.Пешеход доставлен в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего."Госавтоинспекция напоминает: при вынужденной остановке у дороги обязательно включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки. Водителям следует заранее снижать скорость при приближении к стоящим у дороги машинам. Взаимная внимательность и строгое соблюдение ПДД – главный залог безопасности на дороге", - акцентировали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму
В Бахчисарайском районе Крыма "УАЗ" с прицепом сбил мужчину
19:15 12.11.2026 (обновлено: 19:22 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Мужчина попал под колеса автомобиля "УАЗ" на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. В момент ДТП он ремонтировал автомобиль "ГАЗель" у края проезжей части, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла в четверг около 11:10 на дороге Симферополь – Севастополь.
"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ" с прицепом "БАРС" и двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, 1987 года рождения, который находился у края проезжей части, и осуществлял ремонт транспортного средства "ГАЗель", - уточняются в сообщении подробности ДТП.
Пешеход доставлен в больницу с травмами.
Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Госавтоинспекция напоминает: при вынужденной остановке у дороги обязательно включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки. Водителям следует заранее снижать скорость при приближении к стоящим у дороги машинам. Взаимная внимательность и строгое соблюдение ПДД – главный залог безопасности на дороге", - акцентировали правоохранители.
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