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Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму

Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму

Мужчина попал под колеса автомобиля "УАЗ" на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. В момент ДТП он ремонтировал автомобиль "ГАЗель" у края проезжей части,... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:15

2026-11-12T19:15

2026-11-12T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Мужчина попал под колеса автомобиля "УАЗ" на трассе в Бахчисарайском районе Крыма. В момент ДТП он ремонтировал автомобиль "ГАЗель" у края проезжей части, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла в четверг около 11:10 на дороге Симферополь – Севастополь.Пешеход доставлен в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего."Госавтоинспекция напоминает: при вынужденной остановке у дороги обязательно включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки. Водителям следует заранее снижать скорость при приближении к стоящим у дороги машинам. Взаимная внимательность и строгое соблюдение ПДД – главный залог безопасности на дороге", - акцентировали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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