https://crimea.ria.ru/20261112/vybora-u-nas-net-nabiullina-obyasnila-vysokuyu-klyuchevuyu-stavku-1161002219.html

"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку

"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.11.2026

"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T14:55

2026-11-12T14:55

2026-11-12T14:55

ключевая ставка

мнения

эльвира набиуллина

центробанк рф

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано интересами экономики страны. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.Она также отметила, что нынешний диапазон колебаний курса рубля с учетом санкций и других обстоятельств не является чрезмерным – курс будет стабилизироваться по мере снижения инфляции.Ранее Набиуллина отмечала, что торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз ЦентробанкаЧто будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогнозНе Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров

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ключевая ставка, мнения, эльвира набиуллина, центробанк рф, деньги