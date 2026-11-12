"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку
Ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время – Набиуллина
© Wong Yu LiangЗнак процента
© Wong Yu Liang
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано интересами экономики страны. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.
"Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое‑то время. Оправданно ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет", – сказала Набиуллина.
Она также отметила, что нынешний диапазон колебаний курса рубля с учетом санкций и других обстоятельств не является чрезмерным – курс будет стабилизироваться по мере снижения инфляции.
"Наша позиция – курс рубля должен определяться потоками экспорта-импорта, привлекательностью рубля для сбережений. Только в этом случае валютный канал работает как механизм, который укрепляет экономику", – подчеркнула глава Центробанка.
Ранее Набиуллина отмечала, что торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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