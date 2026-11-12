Рейтинг@Mail.ru
"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/vybora-u-nas-net-nabiullina-obyasnila-vysokuyu-klyuchevuyu-stavku-1161002219.html
"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку
"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.11.2026
"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T14:55
2026-11-12T14:55
ключевая ставка
мнения
эльвира набиуллина
центробанк рф
деньги
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано интересами экономики страны. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.Она также отметила, что нынешний диапазон колебаний курса рубля с учетом санкций и других обстоятельств не является чрезмерным – курс будет стабилизироваться по мере снижения инфляции.Ранее Набиуллина отмечала, что торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз ЦентробанкаЧто будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогнозНе Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2f4e1f50f3a6069e831cf81e6bb5a310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ключевая ставка, мнения, эльвира набиуллина, центробанк рф, деньги
"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку

Ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время – Набиуллина

14:55 12.11.2026
 
© Wong Yu LiangЗнак процента
Знак процента
© Wong Yu Liang
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что ключевая ставка в России будет оставаться высокой еще некоторое время, что оправдано интересами экономики страны. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.
"Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое‑то время. Оправданно ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет", – сказала Набиуллина.
Она также отметила, что нынешний диапазон колебаний курса рубля с учетом санкций и других обстоятельств не является чрезмерным – курс будет стабилизироваться по мере снижения инфляции.

"Наша позиция – курс рубля должен определяться потоками экспорта-импорта, привлекательностью рубля для сбережений. Только в этом случае валютный канал работает как механизм, который укрепляет экономику", – подчеркнула глава Центробанка.

Ранее Набиуллина отмечала, что торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка
Что будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
 
Ключевая ставкаМненияЭльвира НабиуллинаЦентробанк РФДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации
15:35Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
15:24Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
15:17Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
14:55"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку
14:45Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
14:32Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург
14:20Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России
14:07В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей
13:55Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%
13:45Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление
13:31В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
13:18Зеленский снова пожаловался на ограничения в работе систем Starshield для ВСУ
13:07На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
12:52ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ
12:43В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма
12:36Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
12:30Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
12:22Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
12:14В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей
Лента новостейМолния