https://crimea.ria.ru/20261112/vstrecha-putina-s-uitkoffom-i-kushnerom-i-shtorm-v-krymu--glavnoe-za-den-1161014811.html

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Москве, встреча... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T22:36

2026-11-12T22:36

2026-11-12T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Москве, встреча продлилась более двух часов. Гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками предложил организовать Президент России Владимир Путин. Бывшего чиновника Севастополя обвинили в злоупотреблении властью, повлекшем ущерб бюджету более чем на 20 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб военный. Сильный шторм надвигается на Крым, ожидаются дожди и усиление ветра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВстреча Путина с Кушнером и УиткоффомПереговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА Новости. Она продолжалась около двух с половиной часов и проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи с российским лидером спецпредставители президента США отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.Стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта.Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.Путин предложил организовать гуммиссию в КонстантиновкеПрезидент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Экс-чиновника из Севастополя задержали за ущерб бюджетуБывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, а также региональное управление МВД.Автомобиль с военным взорвали в Санкт-ПетербургеУбийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.Сильный шторм надвигается на КрымВ Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем 14 ноября местами сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 13 ноября местами 25-28 м/с", - говорится в экстренном предупреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261112/vstrecha-putina-s-kushnerom-i-uitkoffom--glavnye-zayavleniya-storon-1161010148.html

https://crimea.ria.ru/20261112/strelba-proizoshla-vozle-belogo-doma-ubity-pyat-chelovek-1161012812.html

https://crimea.ria.ru/20261112/putin-nazval-edinstvennuyu-vozmozhnuyu-liniyu-razgranicheniy-s-ukrainoy-1161005970.html

https://crimea.ria.ru/20261112/za-popytku-ubiystva-voennogo-v-krymu-zhenschinu-prigovorili-k-17-godam-kolonii-1161014413.html

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