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Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Москве, встреча... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T22:36
2026-11-12T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Москве, встреча продлилась более двух часов. Гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками предложил организовать Президент России Владимир Путин. Бывшего чиновника Севастополя обвинили в злоупотреблении властью, повлекшем ущерб бюджету более чем на 20 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб военный. Сильный шторм надвигается на Крым, ожидаются дожди и усиление ветра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВстреча Путина с Кушнером и УиткоффомПереговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА Новости. Она продолжалась около двух с половиной часов и проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи с российским лидером спецпредставители президента США отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.Стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта.Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.Путин предложил организовать гуммиссию в КонстантиновкеПрезидент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Экс-чиновника из Севастополя задержали за ущерб бюджетуБывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, а также региональное управление МВД.Автомобиль с военным взорвали в Санкт-ПетербургеУбийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.Сильный шторм надвигается на КрымВ Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем 14 ноября местами сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 13 ноября местами 25-28 м/с", - говорится в экстренном предупреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, общество, в мире, крым, новости
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве и штормовое объявлено в Крыму – главное

22:36 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Москве, встреча продлилась более двух часов. Гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками предложил организовать Президент России Владимир Путин. Бывшего чиновника Севастополя обвинили в злоупотреблении властью, повлекшем ущерб бюджету более чем на 20 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб военный. Сильный шторм надвигается на Крым, ожидаются дожди и усиление ветра.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА Новости. Она продолжалась около двух с половиной часов и проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи с российским лидером спецпредставители президента США отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.
Стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта.
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
16:57
Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон
Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
18:39
Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек

Путин предложил организовать гуммиссию в Константиновке

Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Экс-чиновника из Севастополя задержали за ущерб бюджету

Бывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, а также региональное управление МВД.
Встреча президента Владимира Путина с депутатами Госдумы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
16:34
Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной

Автомобиль с военным взорвали в Санкт-Петербурге

Убийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
18:42
За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

Сильный шторм надвигается на Крым

В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем 14 ноября местами сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 13 ноября местами 25-28 м/с", - говорится в экстренном предупреждении.
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Заголовок открываемого материала
22:36Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день
22:35Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби
22:19Крымский мост сейчас - движение возобновили
22:10Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
22:08В Крыму сняли угрозу ракетной опасности
22:04Крымский мост закрыт
22:00Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
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