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Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон
Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Стороны обсудили... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:57
2026-11-12T16:57
переговоры
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
джаред кушнер
политика
россия
украина
сша
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта. Главные заявления российского лидера и представителей Штатов – в материале РИА Новости Крым.Главное из заявлений ПутинаВ начале встречи российский лидер попросил передать благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, а также первой леди США Мелании Трамп – за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек."Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результаты положительные, на гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и вот намечается еще один крупный шаг по этому направлению", – сказал президент.Он также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек и пригласить иностранные СМИ, в том числе из США.При этом он подчеркнул, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой гуманитарной миссии. РФ нужно 5 суток на разминирование у населенного пункта."А если, как утверждает украинская власть, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность", – продолжил Путин.Российский лидер также высказался о взаимоотношениях с Европой, подчеркнув, что это именно евпропейцы, а не Москва, прервали диалог. Россия хотела бы, чтобы американцы поработали с Европой и те определились, чего хотят – мира или войны, указал он. Также президент подчеркнул, что Россия с самого начала говорила о недопустимости присутствия иностранных войск на Украине.Тема "серых зон", которую поднимают украинцы, неприемлема для РФ, продолжил президент. Их сохранение приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет. Для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.Также Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен. А в вопросе территорий в украинском конфликте для России важнее люди, которые там проживают.Главное из заявлений Уиткоффа и КушнераСпецпосланник США Стив Уиткофф в свою очередь поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле. Он отметил, что переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере, делегации работали эффективно. Спецпосланник Трампа поблагодарил помощника президента РФ, главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта, а также прокомментировал предстоящий обмен пленными между сторонами.Уиткофф также передал Путину позицию лидера США Дональда Трампа, согласно которой очень важно завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Кроме того, он проинформировал, что европейцы в Абу-Даби хотя и не сидели за столом переговоров, но были проинформированы о контактах. Он сообщил, что передаст Владимиру Зеленскому информацию о сегодняшней встрече в Кремле.Как заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Соединенные Штаты начали обсуждение с представителями Европы архитектуры безопасности на европейском континенте. Американцы видят, что европейцы выражают желание участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине, подчеркнул он.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – МединскийКогда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеЧем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
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переговоры, владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер, политика, россия, украина, сша, европа, новости
Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон

Главные заявления на встрече Путина с Кушнером и Уиткоффом

16:57 12.11.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта. Главные заявления российского лидера и представителей Штатов – в материале РИА Новости Крым.

Главное из заявлений Путина

В начале встречи российский лидер попросил передать благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, а также первой леди США Мелании Трамп – за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.
"Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результаты положительные, на гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и вот намечается еще один крупный шаг по этому направлению", – сказал президент.
Он также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек и пригласить иностранные СМИ, в том числе из США.
"Там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках", – сказал Путин. И предложил поручить омбудсменам РФ и Украины работу над организацией этой миссии.
При этом он подчеркнул, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой гуманитарной миссии. РФ нужно 5 суток на разминирование у населенного пункта.
"А если, как утверждает украинская власть, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность", – продолжил Путин.
Российский лидер также высказался о взаимоотношениях с Европой, подчеркнув, что это именно евпропейцы, а не Москва, прервали диалог. Россия хотела бы, чтобы американцы поработали с Европой и те определились, чего хотят – мира или войны, указал он. Также президент подчеркнул, что Россия с самого начала говорила о недопустимости присутствия иностранных войск на Украине.
"Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо, потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации... Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска. Что это значит? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель", – сказал российский лидер.
Тема "серых зон", которую поднимают украинцы, неприемлема для РФ, продолжил президент. Их сохранение приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет. Для РФ есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.
Также Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен. А в вопросе территорий в украинском конфликте для России важнее люди, которые там проживают.

Главное из заявлений Уиткоффа и Кушнера

Спецпосланник США Стив Уиткофф в свою очередь поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле. Он отметил, что переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере, делегации работали эффективно. Спецпосланник Трампа поблагодарил помощника президента РФ, главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта, а также прокомментировал предстоящий обмен пленными между сторонами.
"Это один из самых больших обменов, который будет проводиться между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", – сказал он.
Уиткофф также передал Путину позицию лидера США Дональда Трампа, согласно которой очень важно завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Кроме того, он проинформировал, что европейцы в Абу-Даби хотя и не сидели за столом переговоров, но были проинформированы о контактах. Он сообщил, что передаст Владимиру Зеленскому информацию о сегодняшней встрече в Кремле.
Как заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Соединенные Штаты начали обсуждение с представителями Европы архитектуры безопасности на европейском континенте. Американцы видят, что европейцы выражают желание участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине, подчеркнул он.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.
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ПереговорыВладимир Путин (политик)Стивен УиткоффДжаред КушнерПолитикаРоссияУкраинаСШАЕвропаНовости
 
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