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Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе вечером в четверг включили сирены - в городе объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал жителей и РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:51
2026-11-12T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг включили сирены - в городе объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал жителей и гостей региона укрыться в безопасных местах.Включать сирены при угрозе воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога

18:51 12.11.2026 (обновлено: 18:54 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг включили сирены - в городе объявлена угроза воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал жителей и гостей региона укрыться в безопасных местах.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.

Включать сирены при угрозе воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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