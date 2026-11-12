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Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России
Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России
Экономика России вышла на восходящую траекторию во второй половине 2026 года. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T14:20
2026-11-12T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Экономика России вышла на восходящую траекторию во второй половине 2026 года. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.По ее словам, рост экономики поддерживают такие отрасли, как машиностроение, в том числе оборонно-промышленный комплекс, увеличение доходов и потребления граждан, а также розничная торговля и другие отрасли, ориентированные на внутренний спрос.Глава Центробанка подчеркнула, что сейчас правительство и бизнес направляют максимум усилий на восстановление поврежденных в результате украинских атак объектов. Кроме того, ЦБ точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование для защиты производств.Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджетеПутин провел совещание по экономическим вопросам - главноеСтабилизация и положительная динамика: как складывается экономика Крыма
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эльвира набиуллина, банк россии, банк "россия", экономика, россия, новости
Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России

Темпы экономического роста в России будут постепенно увеличиваться - Набиуллина

14:20 12.11.2026
 
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Экономика России вышла на восходящую траекторию во второй половине 2026 года. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.
"Последние данные говорят о том, что дальше темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться", - отметила Набиуллина.
По ее словам, рост экономики поддерживают такие отрасли, как машиностроение, в том числе оборонно-промышленный комплекс, увеличение доходов и потребления граждан, а также розничная торговля и другие отрасли, ориентированные на внутренний спрос.
Глава Центробанка подчеркнула, что сейчас правительство и бизнес направляют максимум усилий на восстановление поврежденных в результате украинских атак объектов. Кроме того, ЦБ точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование для защиты производств.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее.
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Эльвира НабиуллинаБанк РоссииБанк "Россия"ЭкономикаРоссияНовости
 
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