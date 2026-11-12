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Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина
Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина
Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:47
2026-11-12T16:47
2026-11-12T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве подчеркнули, что ситуация с поставками топлива в Севастополь стабильная."Речь идет о единичных случаях локальных перебоев, связанных с погодными условиями. Оснований для паники нет. Сегодня бензовозы продолжают регулярно приходить в город. На АЗС "ТЭС" по-прежнему и далее будет сохраняться цена не выше 100 рублей на ДТ, АИ-92 и АИ-95", — отметили в пресс-службе.Власти региона обратились к автомобилистам с просьбой не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок в больших объемах – по 200, а то и 500 литров, поскольку такие действия чреваты дефицитом на отдельных заправках и могут создать проблемы для других жителей города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноябряКрым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина
Новости Севастополя - власти пригрозили ограничить отпуск бензина из-за массовых закупок
16:47 12.11.2026 (обновлено: 16:54 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Предупреждаем: если <…> случаи массовой закупки топлива продолжатся и будут учащаться, правительство будет вынуждено рассмотреть вопрос о введении ограничений на отпуск бензина", — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что ситуация с поставками топлива в Севастополь стабильная.
"Речь идет о единичных случаях локальных перебоев, связанных с погодными условиями. Оснований для паники нет. Сегодня бензовозы продолжают регулярно приходить в город. На АЗС "ТЭС" по-прежнему и далее будет сохраняться цена не выше 100 рублей на ДТ, АИ-92 и АИ-95", — отметили в пресс-службе.
Власти региона обратились к автомобилистам с просьбой не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок в больших объемах – по 200, а то и 500 литров, поскольку такие действия чреваты дефицитом на отдельных заправках и могут создать проблемы для других жителей города.
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