https://crimea.ria.ru/20261112/vaktsina-ot-raka-unichtozhila-metastazy-u-pervogo-patsienta--akademik-gintsburg-1161001497.html

Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург

Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург

У первого пациента, получившего российскую вакцину от рака, исчезли метастазы. Уже четыре месяца врачи не обнаруживают новых опухолей. Теперь за пациентом будут РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T14:32

2026-11-12T14:32

2026-11-12T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. У первого пациента, получившего российскую вакцину от рака, исчезли метастазы. Уже четыре месяца врачи не обнаруживают новых опухолей. Теперь за пациентом будут наблюдать еще три года, чтобы оценить долгосрочные результаты лечения. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Он (пациент – ред.) уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. <...> Это продлится три года", – рассказал научный руководитель НИЦЭМ.Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава Андрей Каприн делает пациенту КТ с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра, прежде всего смотрят лимфоузлы, уточнил Гинцбург.Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему так, что та сама уничтожает злокачественное новообразование и метастазы. Для каждого пациента создают индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует, сказал специалист.До конца года врачи планируют пролечить на базе Института имени Герцена (входит в "НМИЦ радиологии" Минздрава России) 20 пациентов, также сообщил Гинцбург."Минздрав выделяет серьезную сумму не только на лечение 120 человек в течение этого и следующего года, но и на последующее наблюдение за ними. Этих средств должно хватить, чтобы следить за состоянием всех 120 пролеченных пациентов. До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена 20 пациентов. Для этого все у нас есть", – отметил собеседник.По его словам, в этом году лечение одного пациента начнется и на базе Башкирского государственного медицинского университета.В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств

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новости, александр гинцбург, вакцина от рака, здравоохранение в россии