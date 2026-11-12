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В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей
В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей
Бывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, а также региональное управление МВД.По информации правоохранителей, на протяжении почти трех лет фигурант давал указания руководителям подведомственных учреждений заключать договоры и контракты на закупку, поставку и монтаж оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и футбольных полей с единственным поставщиком. Предусмотренные законом конкурсные процедуры не проводились.При этом стоимость товаров, работ и услуг диктовал сам поставщик. Цены были выше рыночных. В результате был нанесен ущерб бюджету в размере свыше 20 миллионов рублей.Преступление выявили сотрудники СК во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России.Помимо экс-чиновника, фигурантом уголовного дела также стал его сообщник – индивидуальный предприниматель.Как уточнили в региональном управлении МВД, бюджетные средства были похищены на контрактах по возведению спортивных площадок, футбольных полей и теннисных кортов. Всего было заключено шесть контрактов на общую сумму почти 139 млн рублей. При обысках на рабочем месте, а также по местам проживания обоих фигурантов изъяты документы, деньги, телефоны, банковские карты, ювелирные изделия и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Расследование уголовного дела продолжается, добавили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взяткиМошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатамиАфера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, следком крыма и севастополя, арест, правонарушения
В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей
В Севастополе экс-чиновник задержан по обвинению в злоупотреблениях на 20 млн рублей
10:01 12.11.2026 (обновлено: 10:42 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела управления по делам молодежи и спорта Севастополя обвиняется в злоупотреблении властью при заключении госконтрактов, повлекшем ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, а также региональное управление МВД.
По информации правоохранителей, на протяжении почти трех лет фигурант давал указания руководителям подведомственных учреждений заключать договоры и контракты на закупку, поставку и монтаж оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и футбольных полей с единственным поставщиком. Предусмотренные законом конкурсные процедуры не проводились.
При этом стоимость товаров, работ и услуг диктовал сам поставщик. Цены были выше рыночных. В результате был нанесен ущерб бюджету в размере свыше 20 миллионов рублей.
Преступление выявили сотрудники СК во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России.
Помимо экс-чиновника, фигурантом уголовного дела также стал его сообщник – индивидуальный предприниматель.
Как уточнили в региональном управлении МВД, бюджетные средства были похищены на контрактах по возведению спортивных площадок, футбольных полей и теннисных кортов. Всего было заключено шесть контрактов на общую сумму почти 139 млн рублей.
При обысках на рабочем месте, а также по местам проживания обоих фигурантов изъяты документы, деньги, телефоны, банковские карты, ювелирные изделия и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается, добавили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, выявление возможных дополнительных эпизодов и установление иных лиц, причастных к совершению преступлений", - заключили в ведомстве.
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