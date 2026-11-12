https://crimea.ria.ru/20261112/v-sevastopole-vklyuchili-sireny---obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1160990741.html

В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены. Это вторая тревога за вечер четверга. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T21:54

2026-11-12T21:54

2026-11-12T21:57

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены. Это вторая тревога за вечер четверга.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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