https://crimea.ria.ru/20261112/v-sevastopole-dali-otboy-vozdushnoy-trevogi-1160990879.html

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:37

2026-11-12T10:37

2026-11-12T10:37

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт возобновляет движение.Тревога в городе была объявлена в 10.02.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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