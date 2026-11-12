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В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение
В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение
В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в пятницу, 13 ноября. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:56
2026-11-12T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в пятницу, 13 ноября. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".Подчеркивается, что ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, работающих на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.С утра четверга в городе действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Однако позже из-за дефицита мощности графики отменили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение

В Севастополе 13 ноября ограничат подачу света для бизнеса

18:56 12.11.2026
 
Генератор в период отключения света
Генератор в период отключения света
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в пятницу, 13 ноября. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя,13 ноября с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, работающих на территории Севастополя.
За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.
С утра четверга в городе действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Однако позже из-за дефицита мощности графики отменили.
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