https://crimea.ria.ru/20261112/v-sevastopole-13-noyabrya-biznesu-ogranichat-elektrosnabzhenie-1161008732.html

В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение

В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение

В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в пятницу, 13 ноября. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:56

2026-11-12T18:56

2026-11-12T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в пятницу, 13 ноября. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".Подчеркивается, что ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, работающих на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.С утра четверга в городе действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Однако позже из-за дефицита мощности графики отменили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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