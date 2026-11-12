https://crimea.ria.ru/20261112/v-sankt-peterburge-vozbudili-delo-po-faktu-ubiystva-voennosluzhaschego-1160988100.html

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим

Убийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T09:13

2026-11-12T09:13

2026-11-12T09:16

санкт-петербург

убийство

взрыв

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Убийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками МВД. Проводится осмотр места, будут назначены необходимые судебные экспертизы."Выясняются все обстоятельства произошедшего", - заявили в управлении Следкома РФ по городу.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговорыРасстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушениеВ Саратовской области неизвестный расстрелял военного

санкт-петербург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, убийство, взрыв, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)