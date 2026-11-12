https://crimea.ria.ru/20261112/v-sankt-peterburge-vozbudili-delo-po-faktu-ubiystva-voennosluzhaschego-1160988100.html
В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим
В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим
Убийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T09:13
2026-11-12T09:13
2026-11-12T09:16
санкт-петербург
убийство
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Убийство военнослужащего было совершено в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками МВД. Проводится осмотр места, будут назначены необходимые судебные экспертизы."Выясняются все обстоятельства произошедшего", - заявили в управлении Следкома РФ по городу.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговорыРасстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушениеВ Саратовской области неизвестный расстрелял военного
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санкт-петербург, убийство, взрыв, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с военнослужащим
В Санкт-Петербурге возбудили дело по факту подрыва авто и убийства военнослужащего
09:13 12.11.2026 (обновлено: 09:16 12.11.2026)