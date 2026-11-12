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В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей
В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей
Объем российского рынка защиты от беспилотных летательных аппаратов в текущем году оценивается в 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T14:07
2026-11-12T14:07
новости
ростех
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Объем российского рынка защиты от беспилотных летательных аппаратов в текущем году оценивается в 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" со ссылкой на "Росэл".В холдинге также обозначили ключевой тренд: заказчики переходят от покупки отдельных элементов к комплексной защите объектов. В таких системах радары, камеры и датчики радиосигналов передают данные в единый центр управления."Это позволяет значительно повысить эффективность противодействия как одиночным, так и роевым атакам дронов", – поясняют специалисты.Холдинг производит широкий спектр средств обнаружения и подавления БПЛА. Среди них – комплексы, обрывающие каналы управления беспилотников; пассивные локаторы, мониторящие воздушное пространство и остающиеся незаметными для противника; компактные системы для защиты объектов и мероприятий, а также ряд других решений.По данным компании, на гражданских заказчиков приходится 62,5% российского рынка систем защиты от беспилотников. Наибольшую долю гражданского спроса формируют предприятия ТЭК и операторы критической инфраструктуры.Ранее сообщалось, что Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Также ранее была информация, что предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотниковРостех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыханияБронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, ростех, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей

В России рынок защиты от беспилотников в 2026 году составит 56 миллиардов рублей – Ростех

14:07 12.11.2026
 
© РостехКомплекс защиты от БПЛА
Комплекс защиты от БПЛА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Объем российского рынка защиты от беспилотных летательных аппаратов в текущем году оценивается в 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" со ссылкой на "Росэл".
"Рынок защиты от БПЛА в 2026 году составит 56 миллиардов рублей. По оценке нашего холдинга, 38,5 миллиардов рублей из этого объема придется на наземные и стационарные комплексы – радары, оптические системы и другие средства противодействия. По прогнозу "Росэл", в 2027 году рынок вырастет примерно на 20%, до 67 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
В холдинге также обозначили ключевой тренд: заказчики переходят от покупки отдельных элементов к комплексной защите объектов. В таких системах радары, камеры и датчики радиосигналов передают данные в единый центр управления.
"Это позволяет значительно повысить эффективность противодействия как одиночным, так и роевым атакам дронов", – поясняют специалисты.
Холдинг производит широкий спектр средств обнаружения и подавления БПЛА. Среди них – комплексы, обрывающие каналы управления беспилотников; пассивные локаторы, мониторящие воздушное пространство и остающиеся незаметными для противника; компактные системы для защиты объектов и мероприятий, а также ряд других решений.
По данным компании, на гражданских заказчиков приходится 62,5% российского рынка систем защиты от беспилотников. Наибольшую долю гражданского спроса формируют предприятия ТЭК и операторы критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Также ранее была информация, что предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам.
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НовостиРостехБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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