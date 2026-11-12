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В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей

В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей

Объем российского рынка защиты от беспилотных летательных аппаратов в текущем году оценивается в 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T14:07

2026-11-12T14:07

2026-11-12T14:07

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безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Объем российского рынка защиты от беспилотных летательных аппаратов в текущем году оценивается в 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" со ссылкой на "Росэл".В холдинге также обозначили ключевой тренд: заказчики переходят от покупки отдельных элементов к комплексной защите объектов. В таких системах радары, камеры и датчики радиосигналов передают данные в единый центр управления."Это позволяет значительно повысить эффективность противодействия как одиночным, так и роевым атакам дронов", – поясняют специалисты.Холдинг производит широкий спектр средств обнаружения и подавления БПЛА. Среди них – комплексы, обрывающие каналы управления беспилотников; пассивные локаторы, мониторящие воздушное пространство и остающиеся незаметными для противника; компактные системы для защиты объектов и мероприятий, а также ряд других решений.По данным компании, на гражданских заказчиков приходится 62,5% российского рынка систем защиты от беспилотников. Наибольшую долю гражданского спроса формируют предприятия ТЭК и операторы критической инфраструктуры.Ранее сообщалось, что Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Также ранее была информация, что предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотниковРостех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыханияБронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростех, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)