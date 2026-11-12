https://crimea.ria.ru/20261112/v-rossii-priznali-ekstremistskoy-ukrainskuyu-organizatsiyu-zhelta-lenta-1160992839.html

В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*

В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"* - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*

Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T11:15

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2026-11-12T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе суда.Как отметили в высшей судебной инстанции РФ, "Желтая лента"* функционирует под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран.Организация посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер, добавили в Верховном суде.Ранее Верховный суд РФ признал террористической организацией "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"** и запретил ее деятельность в РФ.*организация признана в России экстремистской и запрещена**запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомЧем занимается грозившая захватом Крыма бригада нацгвардии Украины Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд россии, новости, россия, экстремизм, украина