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В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"* - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:15
2026-11-12T11:15
2026-11-12T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе суда.Как отметили в высшей судебной инстанции РФ, "Желтая лента"* функционирует под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран.Организация посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер, добавили в Верховном суде.Ранее Верховный суд РФ признал террористической организацией "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"** и запретил ее деятельность в РФ.*организация признана в России экстремистской и запрещена**запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомЧем занимается грозившая захватом Крыма бригада нацгвардии Украины Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
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верховный суд россии, новости, россия, экстремизм, украина
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил украинскую организацию "Желтая лента"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
"Верховный суд России, изучив представленные материалы, признал украинское общественное объединение "Громадська органiзацiя "Жовта Стрiчка" ("Общественная организация "Желтая Лента"*) экстремистским и запретил его деятельность на территории нашей страны. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.
Как отметили в высшей судебной инстанции РФ, "Желтая лента"* функционирует под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран.
Организация посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер, добавили в Верховном суде.
Ранее Верховный суд РФ признал террористической
организацией "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"** и запретил ее деятельность в РФ.
*организация признана в России экстремистской и запрещена
**запрещенная в России террористическая организация
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