Рейтинг@Mail.ru
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"* - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/v-rossii-priznali-ekstremistskoy-ukrainskuyu-organizatsiyu-zhelta-lenta-1160992839.html
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"* - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:15
2026-11-12T11:15
верховный суд россии
новости
россия
экстремизм
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110621/86/1106218696_0:94:3001:1782_1920x0_80_0_0_72d793e75407302dac4d9a7e501cfdf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе суда.Как отметили в высшей судебной инстанции РФ, "Желтая лента"* функционирует под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран.Организация посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер, добавили в Верховном суде.Ранее Верховный суд РФ признал террористической организацией "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"** и запретил ее деятельность в РФ.*организация признана в России экстремистской и запрещена**запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомЧем занимается грозившая захватом Крыма бригада нацгвардии Украины Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110621/86/1106218696_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_be358cc81d42e3b81544cd60dcbc1a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховный суд россии, новости, россия, экстремизм, украина
В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*

Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил украинскую организацию "Желтая лента"*

11:15 12.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента"* и запретил его деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
"Верховный суд России, изучив представленные материалы, признал украинское общественное объединение "Громадська органiзацiя "Жовта Стрiчка" ("Общественная организация "Желтая Лента"*) экстремистским и запретил его деятельность на территории нашей страны. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.
Как отметили в высшей судебной инстанции РФ, "Желтая лента"* функционирует под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран.
Организация посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер, добавили в Верховном суде.
Ранее Верховный суд РФ признал террористической организацией "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"** и запретил ее деятельность в РФ.
*организация признана в России экстремистской и запрещена
**запрещенная в России террористическая организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
Чем занимается грозившая захватом Крыма бригада нацгвардии Украины
Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
 
Верховный суд РоссииНовостиРоссияЭкстремизмУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
12:22Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
12:14В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей
12:10ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли до 67,6 трлн рублей
12:00Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
11:48Насколько дорожники Крыма готовы к зиме
11:37Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
11:25Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
11:15В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
11:06Над Севастополем сбили вражеский беспилотник
10:56Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов
10:45В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбы
10:37В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
10:37Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
10:25График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом
10:19Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили
10:09Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева
10:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:01В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей
09:57Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя
Лента новостейМолния