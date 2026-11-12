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В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма
В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма
Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:43
2026-11-12T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба предприятия.13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщили ранее в Главном управлении МЧС России по РК со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:с мобильного – 8 800 506 00 12;со стационарного – 0 800 506 00 12.Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRIСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, электросети крыма, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма

Из-за сильного шторма в Крыму вводят режим повышенной готовности – "Крымэнерго"

12:43 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба предприятия.
13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщили ранее в Главном управлении МЧС России по РК со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности", – сказано в сообщении "Крымэнерго".

Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:
с мобильного – 8 800 506 00 12;
со стационарного – 0 800 506 00 12.
Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRI
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Новости КрымаКрымЭлектросети КрымаЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"
 
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