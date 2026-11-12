В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма
Из-за сильного шторма в Крыму вводят режим повышенной готовности – "Крымэнерго"
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба предприятия.
13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщили ранее в Главном управлении МЧС России по РК со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности", – сказано в сообщении "Крымэнерго".
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:
с мобильного – 8 800 506 00 12;
со стационарного – 0 800 506 00 12.
с мобильного – 8 800 506 00 12;
со стационарного – 0 800 506 00 12.
Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRI