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В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма

В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма

Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:43

2026-11-12T12:43

2026-11-12T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Из-за сильного штормового ветра в Крыму в четверг возможны аварийные отключения электроэнергии – в связи с этим "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба предприятия.13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщили ранее в Главном управлении МЧС России по РК со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:с мобильного – 8 800 506 00 12;со стационарного – 0 800 506 00 12.Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRIСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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