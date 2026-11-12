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В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
В Крыму Арбитражный суд взыскал 2,8 млн рублей недополученных арендных платежей с предпринимателя. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T21:20
2026-11-12T21:20
2026-11-12T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Арбитражный суд взыскал 2,8 млн рублей недополученных арендных платежей с предпринимателя. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре республики.Отмечается, что договор заключен в отсутствие конкурсных процедур, согласие собственника государственного имущества не получено, оценка его стоимости не проведена. Фактически оно передано для оказания услуг кафе по цене, заниженной более чем в 10 раз.По итогам рассмотрения иска Южной транспортной прокуратуры договор признан не действительным. Теперь арендатор выплатит предприятию 2,8 млн рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два сотрудника лесхоза получили по 8 лет за взятки Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублейКрымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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южная транспортная прокуратура, арбитражный суд крыма, кореиз, суд, аренда жилья, приговор, крым, новости крыма
В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
В Крыму предприниматель заплатит 2,8 млн рублей долга по аренде