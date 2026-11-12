https://crimea.ria.ru/20261112/v-krymu-sokhranyaetsya-defitsit-elektroenergii---chto-proiskhodit-so-svetom-1160988349.html

В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом

В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом

В Крыму продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T09:25

2026-11-12T09:25

2026-11-12T09:25

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Электричество подают в зависимости от технологических возможностей.Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, добавили на предприятии.В Севастополе 12 ноября с утра действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов", сообщило ранее предприятие "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261112/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-12-noyabrya-raketnaya-opasnost-i-vozdushnaya-trevoga-1160984933.html

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2026

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