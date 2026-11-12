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В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом
В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом
В Крыму продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T09:25
2026-11-12T09:25
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гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Электричество подают в зависимости от технологических возможностей.Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, добавили на предприятии.В Севастополе 12 ноября с утра действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов", сообщило ранее предприятие "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом

В Крыму продолжают отключать свет из-за дефицита поступающей электроэнергии

09:25 12.11.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
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© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Республике Крым действуют ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Электричество подают в зависимости от технологических возможностей.
Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, добавили на предприятии.
В Севастополе 12 ноября с утра действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов", сообщило ранее предприятие "Севастопольэнерго".
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