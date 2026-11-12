https://crimea.ria.ru/20261112/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-zernovykh--v-minselkhoze-podveli-itogi-1161012622.html
В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги
В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги
Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:04
2026-11-12T18:04
2026-11-12T18:04
крым
новости крыма
денис кратюк
урожай зерновых культур
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/07/10/1119806705_0:87:1620:998_1920x0_80_0_0_325335e8a586755704693e45c3712d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Министр отметил, что год сложился крайне удачно с точки зрения урожайности, объема и качества семенного и хлебофуражного материала.При этом Кратюк отметил, что сейчас логистика для крымского зерна несколько изменилась. Потоки перенаправляются в порты Каспия и Балтики, а также по сухопутному пути на Иран.По его словам, "вся Россия начала перемещать зерно по железной дороге", и потоки кардинально изменились."Если раньше зерно двигалось с востока на запад, то сейчас — с запада на север, с запада на юг, с запада на восток. Всю эту логистику надо будет перестроить. КЖД и РЖД уделяют этому активное внимание", — отметил министр.Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Ирина Годыло в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила, что вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями и в логистике в преддверии наступления зимы для многих аграриев Крыма является задачей номер один.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиВ Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновыхВ Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/07/10/1119806705_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_74d209edfbcc9f675330f75f31514176.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, денис кратюк, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, минсельхоз крыма
В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги
В Крыму аграрии собрали рекордный урожай зерновых в 1,8 млн тонн — Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым
. Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Об этом на брифинге в пресс-центре
РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Баланс мы перевыполнили. Если наш традиционный баланс - около миллиона тонн, то сейчас мы понимаем, что миллион восемьсот мы убрали, это очень серьезный урожай. Но тем не менее мы понимаем, что в этом году такой большой урожай доставляет большие хлопоты, потому что такой объем зерновых — это, в том числе, очень большие ресурсы", — сказал Кратюк.
Министр отметил, что год сложился крайне удачно с точки зрения урожайности, объема и качества семенного и хлебофуражного материала.
При этом Кратюк отметил, что сейчас логистика для крымского зерна несколько изменилась. Потоки перенаправляются в порты Каспия и Балтики, а также по сухопутному пути на Иран.
"Раньше этот объем в миллион тонн сбывался за два-три месяца. Сейчас логистика кардинально изменилась, и нам приходится искать другие пути: материковые порты Каспия, порты Балтики. Есть сухопутный путь на Иран", — сказал он.
По его словам, "вся Россия начала перемещать зерно по железной дороге", и потоки кардинально изменились.
"Если раньше зерно двигалось с востока на запад, то сейчас — с запада на север, с запада на юг, с запада на восток. Всю эту логистику надо будет перестроить. КЖД и РЖД уделяют этому активное внимание", — отметил министр.
Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Ирина Годыло в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила
, что вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями и в логистике в преддверии наступления зимы для многих аграриев Крыма является задачей номер один.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: