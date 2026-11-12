https://crimea.ria.ru/20261112/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-zernovykh--v-minselkhoze-podveli-itogi-1161012622.html

В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги

В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги

Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:04

2026-11-12T18:04

2026-11-12T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Крым собрал 1,8 млн тонн зерновых при традиционном балансе около 1 млн тонн. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Министр отметил, что год сложился крайне удачно с точки зрения урожайности, объема и качества семенного и хлебофуражного материала.При этом Кратюк отметил, что сейчас логистика для крымского зерна несколько изменилась. Потоки перенаправляются в порты Каспия и Балтики, а также по сухопутному пути на Иран.По его словам, "вся Россия начала перемещать зерно по железной дороге", и потоки кардинально изменились."Если раньше зерно двигалось с востока на запад, то сейчас — с запада на север, с запада на юг, с запада на восток. Всю эту логистику надо будет перестроить. КЖД и РЖД уделяют этому активное внимание", — отметил министр.Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Ирина Годыло в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила, что вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями и в логистике в преддверии наступления зимы для многих аграриев Крыма является задачей номер один.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиВ Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновыхВ Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, денис кратюк, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, минсельхоз крыма