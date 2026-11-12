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В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера

В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера

В Симферополе 15-летний подросток, выполняя "задание" куратора из мессенджера, поджег автомобиль на парковке одного из торговых центров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T15:54

2026-11-12T15:54

2026-11-12T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе 15-летний подросток, выполняя "задание" куратора из мессенджера, поджег автомобиль на парковке одного из торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне ночью. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого на одной из улиц крымской столицы. Им оказался 15-летний подросток.В ходе разбирательства подросток рассказал, что сам нашел в интернете предложение о подработке и связался с куратором. За поджог любого автомобиля ему пообещали 100 тысяч рублей. Во время совершения противоправных действий юноша снимал происходящее на камеру мобильного телефона в качестве подтверждения выполнения задания. Однако обещанное денежное вознаграждение он так и не получил, отметили в пресс-службе.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование продолжается.Сейчас подозреваемый находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Крым, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в полиции.Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьДавят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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