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В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера
В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера
В Симферополе 15-летний подросток, выполняя "задание" куратора из мессенджера, поджег автомобиль на парковке одного из торговых центров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:54
2026-11-12T15:54
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поджог
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе 15-летний подросток, выполняя "задание" куратора из мессенджера, поджег автомобиль на парковке одного из торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне ночью. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого на одной из улиц крымской столицы. Им оказался 15-летний подросток.В ходе разбирательства подросток рассказал, что сам нашел в интернете предложение о подработке и связался с куратором. За поджог любого автомобиля ему пообещали 100 тысяч рублей. Во время совершения противоправных действий юноша снимал происходящее на камеру мобильного телефона в качестве подтверждения выполнения задания. Однако обещанное денежное вознаграждение он так и не получил, отметили в пресс-службе.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование продолжается.Сейчас подозреваемый находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Крым, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в полиции.Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьДавят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростков
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4.7
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крым, симферополь, поджог, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, автомобиль
В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера

В Симферополе 15-летний подросток поджег автомобиль за обещанные 100 тысяч рублей

15:54 12.11.2026
 
© МВД по Республике Крым15-летний подросток в Симферополь сжег автомобиль на парковке у торгового центра
15-летний подросток в Симферополь сжег автомобиль на парковке у торгового центра
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе 15-летний подросток, выполняя "задание" куратора из мессенджера, поджег автомобиль на парковке одного из торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне ночью. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого на одной из улиц крымской столицы. Им оказался 15-летний подросток.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний проник через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля ВАЗ-2104 и с помощью зажигалки поджег водительское сиденье, после чего скрылся. Ущерб владельцу транспортного средства составил 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В ходе разбирательства подросток рассказал, что сам нашел в интернете предложение о подработке и связался с куратором. За поджог любого автомобиля ему пообещали 100 тысяч рублей. Во время совершения противоправных действий юноша снимал происходящее на камеру мобильного телефона в качестве подтверждения выполнения задания. Однако обещанное денежное вознаграждение он так и не получил, отметили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование продолжается.
Сейчас подозреваемый находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Крым, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в полиции.
Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".
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