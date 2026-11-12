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В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
В ближайшее время в Крыму на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства откроется инновационный... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T13:31
2026-11-12T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства откроется инновационный протезно-реабилитационный центр, в котором будут проходить комплексное лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения", начавшей работу в Севастополе на базе СевГУ.Вероника Скворцова подчеркнула, что Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА России является одним из флагманов медицины региона, и он продолжает развиваться.Она отметила, что с момента открытия Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА здесь освоены более 100 новых технологий.Среди наиболее значимых, по словам Скворцовой: ревизионное эндопротезирование коленного сустава, эндоваскулярное протезирование аорты, имплантация стент-графта при аневризмах аорты, радиочастотная абляция проводящих путей, имплантация водителя ритма сердца и др."В сердечно-сосудистой хирургии выполняются все виды высокотехнологичных вмешательств на магистральных сосудах. Крымский центр – единственная клиника на полуострове, где применяются уникальные методики хирургического лечения болезни Паркинсона, эпилепсии, фармакорезистентного болевого синдрома", – добавила Скворцова.Важно отметить при этом, сказала руководитель ФМБА, что за всеми успехами стоят люди: врачи, ученые, преподаватели, студенты и исследователи, и эта масштабная работа продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитацииЧто представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"Севастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков
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севастополь, крым, новости севастополя, новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), помощь бойцам сво, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО

В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для участников СВО

13:31 12.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевРеабилитационный центр
Реабилитационный центр - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства откроется инновационный протезно-реабилитационный центр, в котором будут проходить комплексное лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения", начавшей работу в Севастополе на базе СевГУ.
Вероника Скворцова подчеркнула, что Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА России является одним из флагманов медицины региона, и он продолжает развиваться.
"В ближайшей перспективе открытие инновационного протезно-реабилитационного центра, где будут проходить комплексное лечение и реабилитацию участники специальной военной операции", – сказала руководитель ФМБА.
Она отметила, что с момента открытия Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА здесь освоены более 100 новых технологий.
Среди наиболее значимых, по словам Скворцовой: ревизионное эндопротезирование коленного сустава, эндоваскулярное протезирование аорты, имплантация стент-графта при аневризмах аорты, радиочастотная абляция проводящих путей, имплантация водителя ритма сердца и др.
"В сердечно-сосудистой хирургии выполняются все виды высокотехнологичных вмешательств на магистральных сосудах. Крымский центр – единственная клиника на полуострове, где применяются уникальные методики хирургического лечения болезни Паркинсона, эпилепсии, фармакорезистентного болевого синдрома", – добавила Скворцова.
Важно отметить при этом, сказала руководитель ФМБА, что за всеми успехами стоят люди: врачи, ученые, преподаватели, студенты и исследователи, и эта масштабная работа продолжается.

"Именно их сила духа, высочайший профессионализм, самоотверженный труд в условиях, приближенных к боевым, становятся опорой и надеждой всех граждан нашей великой страны. Вместе мы сделаем Крым территорией здоровья и инноваций, вместе мы приблизим нашу победу", – подытожила руководитель Федерального медико-биологического агентства.

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СевастопольКрымНовости СевастополяНовости КрымаСевастопольский государственный университет (СевГУ)Помощь бойцам СВОФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
 
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