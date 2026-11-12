https://crimea.ria.ru/20261112/v-krymu-otkroyut-innovatsionnyy-protezno-reabilitatsionnyy-tsentr-dlya-boytsov-svo-1160998050.html

В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО

В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО

В ближайшее время в Крыму на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства откроется инновационный... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T13:31

2026-11-12T13:31

2026-11-12T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства откроется инновационный протезно-реабилитационный центр, в котором будут проходить комплексное лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в видеообращении к участникам конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения", начавшей работу в Севастополе на базе СевГУ.Вероника Скворцова подчеркнула, что Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА России является одним из флагманов медицины региона, и он продолжает развиваться.Она отметила, что с момента открытия Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА здесь освоены более 100 новых технологий.Среди наиболее значимых, по словам Скворцовой: ревизионное эндопротезирование коленного сустава, эндоваскулярное протезирование аорты, имплантация стент-графта при аневризмах аорты, радиочастотная абляция проводящих путей, имплантация водителя ритма сердца и др."В сердечно-сосудистой хирургии выполняются все виды высокотехнологичных вмешательств на магистральных сосудах. Крымский центр – единственная клиника на полуострове, где применяются уникальные методики хирургического лечения болезни Паркинсона, эпилепсии, фармакорезистентного болевого синдрома", – добавила Скворцова.Важно отметить при этом, сказала руководитель ФМБА, что за всеми успехами стоят люди: врачи, ученые, преподаватели, студенты и исследователи, и эта масштабная работа продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитацииЧто представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"Севастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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