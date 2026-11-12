https://crimea.ria.ru/20261112/v-krymu-agrarnyy-sektor-do-kontsa-goda-osvoit-15-milliardov-rubley-1160993188.html

В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей

В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей

Правительство России выделило Крыму более 1,6 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Бюджетные средства освоят до конца года. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:14

2026-11-12T12:14

2026-11-12T12:14

ольга (шевцова) славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России выделило Крыму более 1,6 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Бюджетные средства освоят до конца года. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина республики Ольга Шевцова.По ее информации, средства предназначены для предоставления бюджету Республики Крым дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.Субсидии будут предоставлены по нескольким направлениям. На поддержку проведения агротехнологических работ при возделывании основных сельскохозяйственных культур, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также повышение плодородия и качества почв направят 568 миллионов рублей. На поддержку отрасли животноводства при возмещении части затрат на производство мяса птицы – 485,3 млн рублей, на поддержку производства яиц – 82,7 млн рублей, на поддержку производства продукции плодовых культур – 464,0 млн рублей, перечислила Шевцова."Бюджетные средства будут освоены до конца текущего года", – добавила она.В октябре в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026" обсуждали вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейнеСохранность зерна - первая задача аграриевКрым продовольственным зерном обеспечен - эксперт

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ольга (шевцова) славгородская, крым, новости крыма, господдержка, сельское хозяйство