https://crimea.ria.ru/20261112/v-feodosii-12-noyabrya-voennye-provedut--uchebnye-strelby-1160992194.html

В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбы

В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбы

В четверг, 12 ноября, в Феодосии будет слышна стрельба – запланировано проведение учений. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:45

2026-11-12T10:45

2026-11-12T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Феодосии будет слышна стрельба – запланировано проведение учений. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что учения военного флота со взрывами и стрельбой пройдут в Севастополе в течение дня в четверг.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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