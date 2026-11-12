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В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:45
2026-11-12T17:45
2026-11-12T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Шуваев.По его данным, в тяжелом состоянии женщина госпитализирована в областную клиническую больницу. Транспортное средство разбито.10 ноября три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщал Шуваев, отметив. Тогда за ночь враг атаковал регион 177 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУПять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди
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александр шуваев, новости сво, атаки всу, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
При атаке ВСУ на Белгородчину погиб ребенок и ранена его мать – губернатор Шуваев