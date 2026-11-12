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В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать - РИА Новости Крым, 12.11.2026
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:45
2026-11-12T17:45
александр шуваев
новости сво
атаки всу
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Шуваев.По его данным, в тяжелом состоянии женщина госпитализирована в областную клиническую больницу. Транспортное средство разбито.10 ноября три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщал Шуваев, отметив. Тогда за ночь враг атаковал регион 177 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУПять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди
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александр шуваев, новости сво, атаки всу, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область
В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать

При атаке ВСУ на Белгородчину погиб ребенок и ранена его мать – губернатор Шуваев

17:45 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Шуваев.
"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль. Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Мама девочки получила осколочное ранение головы", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
По его данным, в тяжелом состоянии женщина госпитализирована в областную клиническую больницу. Транспортное средство разбито.
10 ноября три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщал Шуваев, отметив. Тогда за ночь враг атаковал регион 177 раз.
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Александр ШуваевНовости СВОАтаки ВСУОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
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