https://crimea.ria.ru/20261112/v-belgorodskoy-oblasti-pogibla-12-letnyaya-devochka-i-ranena-ee-mat--1161011379.html

В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать

В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать - РИА Новости Крым, 12.11.2026

В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать

В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T17:45

2026-11-12T17:45

2026-11-12T17:45

александр шуваев

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередной террористической атаки киевского режима на Белгородскую область погиб ребенок, его мать ранена. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Шуваев.По его данным, в тяжелом состоянии женщина госпитализирована в областную клиническую больницу. Транспортное средство разбито.10 ноября три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщал Шуваев, отметив. Тогда за ночь враг атаковал регион 177 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУПять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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