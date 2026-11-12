https://crimea.ria.ru/20261112/uitkoff-nazval-dogovorennost-rf-i-ukrainy-ob-obmene-plennymi-progressom-1161005417.html
Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом
Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом
Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставители президента США РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:47
2026-11-12T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставители президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.Уиткофф также поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле. Он отметил, что переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере, делегации работали эффективно. Спецпосланник Трампа поблагодарил помощника президента РФ, главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.А спецпосланник президента США Джаред Кушнер отдельно высказался о позиции Европы. По его словам, американская сторона видит желание европейцев присоединиться к переговорам и добиваться завершения конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Наконец-то понимание, что гарантии безопасности нужны не только Украине" — Киселёва о переговорахРоссия вернулась в переговоры с сильной позицией – политолог Активная суета Европы выдает в ней главного интригана и провокатора – политолог
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, переговоры
Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом
Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе – Уиткофф
15:47 12.11.2026 (обновлено: 15:57 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования. Такое мнение выразил спецпредставители президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
"Это один из самых больших обменов, который будет проводится между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", - сказал Уиткофф на встрече.
Уиткофф также поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле. Он отметил, что переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере, делегации работали эффективно. Спецпосланник Трампа поблагодарил помощника президента РФ, главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.
А спецпосланник президента США Джаред Кушнер отдельно высказался о позиции Европы. По его словам, американская сторона видит желание европейцев присоединиться к переговорам и добиваться завершения конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу
со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры
с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи
с президентом России.
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