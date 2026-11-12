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Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе сняли угрозу атаки ВСУ с воздуха и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу атаки ВСУ с воздуха и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в регионе объявили в четверг в 18:50. Угроза сохранялась около получаса. В это же время в Крыму была объявлена ракетная опасность.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки ВСУ

19:17 12.11.2026 (обновлено: 19:21 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли угрозу атаки ВСУ с воздуха и выключили сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в регионе объявили в четверг в 18:50. Угроза сохранялась около получаса. В это же время в Крыму была объявлена ракетная опасность.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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