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Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели
Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели
Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области,... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T09:31
2026-11-12T09:31
2026-11-12T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны России.Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.В Киеве поражено агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности – завод "Генератор" по производству беспилотников средней дальности типа "Хорнет".В Киевской области – промышленное предприятие "Бровары" с производственной площадкой предприятия "Авиа ЮА" по сборке дронов различных типов, завод "Кератем", где производят компоненты для твердого ракетного топлива, а также предприятие Яготин ("Стеллар Джет"), производящее твердотопливные ускорители для беспилотников.В Житомире нанесены удары по электроподстанциям на 330 и 110 кВ.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз с грузом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиковАтакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях УкраиныМощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, киев, киевская область, черное море, вооруженные силы россии
Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели
Российские военные поразили объекты ВПК и энергетики в Киева и Житомире
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны России.
Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины в городе Киеве и Киевской области", – сказано в новом сообщении ведомства.
В Киеве поражено агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности – завод "Генератор" по производству беспилотников средней дальности типа "Хорнет".
В Киевской области – промышленное предприятие "Бровары" с производственной площадкой предприятия "Авиа ЮА" по сборке дронов различных типов, завод "Кератем", где производят компоненты для твердого ракетного топлива, а также предприятие Яготин ("Стеллар Джет"), производящее твердотопливные ускорители для беспилотников.
В Житомире нанесены удары по электроподстанциям на 330 и 110 кВ.
Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз с грузом для ВСУ.
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