https://crimea.ria.ru/20261112/udary-po-ukraine-v-minoborony-nazvali-novye-tseli-1160988497.html

Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели

Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Удары по Украине: в Минобороны назвали новые цели

Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области,... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T09:31

2026-11-12T09:31

2026-11-12T09:31

удары по украине

украина

новости сво

министерство обороны рф

киев

киевская область

черное море

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны России.Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.В Киеве поражено агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности – завод "Генератор" по производству беспилотников средней дальности типа "Хорнет".В Киевской области – промышленное предприятие "Бровары" с производственной площадкой предприятия "Авиа ЮА" по сборке дронов различных типов, завод "Кератем", где производят компоненты для твердого ракетного топлива, а также предприятие Яготин ("Стеллар Джет"), производящее твердотопливные ускорители для беспилотников.В Житомире нанесены удары по электроподстанциям на 330 и 110 кВ.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз с грузом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиковАтакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях УкраиныМощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине

украина

киев

киевская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, киев, киевская область, черное море, вооруженные силы россии