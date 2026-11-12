Рейтинг@Mail.ru
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/u-beregov-kryma-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1161017439.html
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:50
2026-11-12T21:03
безэкипажные катера
новости
новости сво
крым
новости крыма
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_0:5:1224:694_1920x0_80_0_0_baa24a67f06e5158443ea1bf4b05104c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны РФ."В прибрежных водах Крыма расчет "Рубикона" обнаружил безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве подчеркнули, что угрозу успешно ликвидировали."Совершив маневр, оператор ударного дрона уничтожил цель", - заявили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 8.00 до 20.00 над регионами России, в числе которых Крым и Азовское море, уничтожены 76 дронов ВСУ. Вечером 12 ноября в Крыму объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревуогу. Крымский мост был закрыт с 19.17 до 19.56.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261112/76-dronov-vsu-sbity-za-den-nad-regionami-rossii---krym-v-ikh-chisle-1161017680.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_146:0:1078:699_1920x0_80_0_0_9cc16e8b7b0338fa2abc65784ff5f678.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безэкипажные катера, новости, новости сво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

20:50 12.11.2026 (обновлено: 21:03 12.11.2026)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны РФ.
"В прибрежных водах Крыма расчет "Рубикона" обнаружил безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что угрозу успешно ликвидировали.
"Совершив маневр, оператор ударного дрона уничтожил цель", - заявили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в период с 8.00 до 20.00 над регионами России, в числе которых Крым и Азовское море, уничтожены 76 дронов ВСУ. Вечером 12 ноября в Крыму объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревуогу. Крымский мост был закрыт с 19.17 до 19.56.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мобильная огневая группа
20:29
76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
 
Безэкипажные катераНовостиНовости СВОКрымНовости КрымаМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:36Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день
22:35Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби
22:19Крымский мост сейчас - движение возобновили
22:10Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
22:08В Крыму сняли угрозу ракетной опасности
22:04Крымский мост закрыт
22:00Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
21:54В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога
21:4517 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
21:34Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
21:20В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
21:11Когда состоится новый раунд переговоров по Украине
20:54Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
20:50У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
20:40Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
20:36Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
20:2976 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
20:27Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
20:16Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
19:57Интервью Юрия Кары о Крыме и многом другом к 72-летию со дня рождения режиссера
Лента новостейМолния