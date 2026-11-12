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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026

У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T20:50

2026-11-12T20:50

2026-11-12T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны РФ."В прибрежных водах Крыма расчет "Рубикона" обнаружил безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве подчеркнули, что угрозу успешно ликвидировали."Совершив маневр, оператор ударного дрона уничтожил цель", - заявили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 8.00 до 20.00 над регионами России, в числе которых Крым и Азовское море, уничтожены 76 дронов ВСУ. Вечером 12 ноября в Крыму объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревуогу. Крымский мост был закрыт с 19.17 до 19.56.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261112/76-dronov-vsu-sbity-za-den-nad-regionami-rossii---krym-v-ikh-chisle-1161017680.html

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2026

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