https://crimea.ria.ru/20261112/studenty-mediki-iz-sevastopolya-pristupyat-k-uchebe-na-baze-federalnogo-tsentra-1161001688.html
Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
Студенты-медики Севастопольского государственного университета со следующей недели начнут работать на новой кафедре "Экстренная медицина", которая открылась на... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:36
2026-11-12T20:36
2026-11-12T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Студенты-медики Севастопольского государственного университета со следующей недели начнут работать на новой кафедре "Экстренная медицина", которая открылась на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агенства (ФМБА России) в Ялте. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила генеральный директор центра Ольга Еремина.Ранее в СевГУ сообщали, что в соответствии с соглашением на базовой кафедре "Экстренная медицина" на площадке медцентра будут готовить специалистов по направлениям "Лечебное дело" и "Сестринское дело".По словам Ереминой, сегодня для этого все готово.Она подчеркнула, что научно-клинический центр обладает серьезным опытом в области экстренной медицины, и сегодня студентам-медикам СевГУ, которые являются участниками этой конференции, будут представлены передовые идеи и наработки из практики ведущих нейрохирургов и хирургов, онкологов и других узких специалистов, поэтому и такой формат сотрудничества также очень важен."Вопросам реабилитации посвящена целая секция. Все для того, чтобы у них было четкое понимание, каким образом сегодня развивается современное здравоохранение и к чему нужно стремиться", – сказала Еремина.Она отметила, что если раньше речь шла только о сотрудничестве по линии медицинских специальностей, то теперь обсуждается и взаимодействие по другим направлениям, таким как инженерия, педагогика, логопедия, психология и физическая культура.Таким образом, на перспективу сотрудничества федерального медицинского центра и университета рассматривается масштабирование совместной деятельности для повышения качества подготовки студентов и активизации научной деятельности в понимании, как использовать потенциал друг друга.В свою очередь ректор СевГУ Владимир Нечаев уточнил, что соглашение о сотрудничестве с Крымским научно-клиническим центром ФМБА России, в рамках которого создана базовая кафедра "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения" подписали в июле, и сегодня специалисты обоих учреждений тесно взаимодействуют для решения прорывных задач в соответствии с вызовами времени."Одним из таких направлений является медицинская реабилитация, которая сегодня становится очень важной частью нашей жизни, в том числе в условиях специальной военной операции... Разносторонний потенциал Севастопольского государственного университета, в том числе его инженерной школы, все вместе может быть использовано для комплексного решения... сложных медико-социальных задач", – сказал Нечаев.В своем приветственном слове к участникам конференции руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что сотрудничество этих двух учреждений в Крыму работает на укрепление научного и медицинского потенциала полуострова в целом.Также в ходе обращения она анонсировала скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра для участников СВО.Напомним, Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА был переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА в августе 2026 года в соответствии с приказом главы агентства Вероники Скворцовой. Тогда она сообщила, что это связано с развитием центра, в котором выполняются высокотехнологичные вмешательства по 11 профилям и специалисты активно занимаются и научной деятельностью.Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба), севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
Студенты из Севастополя начнут работу на кафедре экстренной медицины в федеральном центре
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Студенты-медики Севастопольского государственного университета со следующей недели начнут работать на новой кафедре "Экстренная медицина", которая открылась на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агенства (ФМБА России) в Ялте. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщила генеральный директор центра Ольга Еремина.
Ранее в СевГУ сообщали, что в соответствии с соглашением на базовой кафедре "Экстренная медицина" на площадке медцентра будут готовить специалистов по направлениям "Лечебное дело" и "Сестринское дело".
По словам Ереминой, сегодня для этого все готово.
"Студенты – будущие молодые специалисты. Наставничество у нас сегодня работает прекрасно. Мы являемся клинической базой... У нас открыта кафедра по экстренной медицине, и они на нашей базе будут работать, начиная со следующей недели", – рассказала Еремина на полях конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе.
Она подчеркнула, что научно-клинический центр обладает серьезным опытом в области экстренной медицины, и сегодня студентам-медикам СевГУ, которые являются участниками этой конференции, будут представлены передовые идеи и наработки из практики ведущих нейрохирургов и хирургов, онкологов и других узких специалистов, поэтому и такой формат сотрудничества также очень важен.
"Вопросам реабилитации посвящена целая секция. Все для того, чтобы у них было четкое понимание, каким образом сегодня развивается современное здравоохранение и к чему нужно стремиться", – сказала Еремина.
Она отметила, что если раньше речь шла только о сотрудничестве по линии медицинских специальностей, то теперь обсуждается и взаимодействие по другим направлениям, таким как инженерия, педагогика, логопедия, психология и физическая культура.
Таким образом, на перспективу сотрудничества федерального медицинского центра и университета рассматривается масштабирование совместной деятельности для повышения качества подготовки студентов и активизации научной деятельности в понимании, как использовать потенциал друг друга.
"Потому что СевГУ обладает уникальным кадровым потенциалом и потенциалом, связанным с медицинской техникой, с лабораторной. Наш центр обладает потенциалом научным. Поэтому два ведущих учреждения объединяются", – сказала Еремина журналистам.
В свою очередь ректор СевГУ Владимир Нечаев уточнил, что соглашение о сотрудничестве с Крымским научно-клиническим центром ФМБА России, в рамках которого создана базовая кафедра "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения" подписали в июле, и сегодня специалисты обоих учреждений тесно взаимодействуют для решения прорывных задач в соответствии с вызовами времени.
"Одним из таких направлений является медицинская реабилитация, которая сегодня становится очень важной частью нашей жизни, в том числе в условиях специальной военной операции... Разносторонний потенциал Севастопольского государственного университета, в том числе его инженерной школы, все вместе может быть использовано для комплексного решения... сложных медико-социальных задач", – сказал Нечаев.
В своем приветственном слове к участникам конференции руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что сотрудничество этих двух учреждений в Крыму работает на укрепление научного и медицинского потенциала полуострова в целом.
"Совместные проекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) и Севастопольского государственного университета объединяют фундаментальную науку и практические задачи здравоохранения", – подчеркнула Скворцова.
Также в ходе обращения она анонсировала
скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра для участников СВО.
Напомним, Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА был переименован
в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА в августе 2026 года в соответствии с приказом главы агентства Вероники Скворцовой. Тогда она сообщила, что это связано с развитием центра, в котором выполняются высокотехнологичные вмешательства по 11 профилям и специалисты активно занимаются и научной деятельностью.
Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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