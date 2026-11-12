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Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра

Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра

Студенты-медики Севастопольского государственного университета со следующей недели начнут работать на новой кафедре "Экстренная медицина", которая открылась на... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T20:36

2026-11-12T20:36

2026-11-12T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Студенты-медики Севастопольского государственного университета со следующей недели начнут работать на новой кафедре "Экстренная медицина", которая открылась на базе Крымского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агенства (ФМБА России) в Ялте. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила генеральный директор центра Ольга Еремина.Ранее в СевГУ сообщали, что в соответствии с соглашением на базовой кафедре "Экстренная медицина" на площадке медцентра будут готовить специалистов по направлениям "Лечебное дело" и "Сестринское дело".По словам Ереминой, сегодня для этого все готово.Она подчеркнула, что научно-клинический центр обладает серьезным опытом в области экстренной медицины, и сегодня студентам-медикам СевГУ, которые являются участниками этой конференции, будут представлены передовые идеи и наработки из практики ведущих нейрохирургов и хирургов, онкологов и других узких специалистов, поэтому и такой формат сотрудничества также очень важен."Вопросам реабилитации посвящена целая секция. Все для того, чтобы у них было четкое понимание, каким образом сегодня развивается современное здравоохранение и к чему нужно стремиться", – сказала Еремина.Она отметила, что если раньше речь шла только о сотрудничестве по линии медицинских специальностей, то теперь обсуждается и взаимодействие по другим направлениям, таким как инженерия, педагогика, логопедия, психология и физическая культура.Таким образом, на перспективу сотрудничества федерального медицинского центра и университета рассматривается масштабирование совместной деятельности для повышения качества подготовки студентов и активизации научной деятельности в понимании, как использовать потенциал друг друга.В свою очередь ректор СевГУ Владимир Нечаев уточнил, что соглашение о сотрудничестве с Крымским научно-клиническим центром ФМБА России, в рамках которого создана базовая кафедра "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения" подписали в июле, и сегодня специалисты обоих учреждений тесно взаимодействуют для решения прорывных задач в соответствии с вызовами времени."Одним из таких направлений является медицинская реабилитация, которая сегодня становится очень важной частью нашей жизни, в том числе в условиях специальной военной операции... Разносторонний потенциал Севастопольского государственного университета, в том числе его инженерной школы, все вместе может быть использовано для комплексного решения... сложных медико-социальных задач", – сказал Нечаев.В своем приветственном слове к участникам конференции руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что сотрудничество этих двух учреждений в Крыму работает на укрепление научного и медицинского потенциала полуострова в целом.Также в ходе обращения она анонсировала скорое открытие в Крыму инновационного протезно-реабилитационного центра для участников СВО.Напомним, Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА был переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА в августе 2026 года в соответствии с приказом главы агентства Вероники Скворцовой. Тогда она сообщила, что это связано с развитием центра, в котором выполняются высокотехнологичные вмешательства по 11 профилям и специалисты активно занимаются и научной деятельностью.Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" проходит на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба), севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма