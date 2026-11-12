https://crimea.ria.ru/20261112/strelba-proizoshla-vozle-belogo-doma-ubity-pyat-chelovek-1161012812.html

Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек

Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек

В Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома были застрелены пять человек, стрелка еще не поймали. Об этом сообщает агентство Associated Press со... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:39

2026-11-12T18:39

2026-11-12T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома были застрелены пять человек, стрелка еще не поймали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что стрельба произошла в районе Логан Серкл. Стрелок не был пойман. Других подробностей на данный момент не приводится.Большая часть квартала, где произошло преступление, оцеплена. Школы, расположенные поблизости от места происшествия, закрыты.Вашингтонское отделение ФБР помогает местной полиции в расследовании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, в мире, стрельба, вашингтон, новости