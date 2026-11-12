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Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек
Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек
В Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома были застрелены пять человек, стрелка еще не поймали. Об этом сообщает агентство Associated Press со... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:39
2026-11-12T18:39
сша
происшествия
в мире
стрельба
вашингтон
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома были застрелены пять человек, стрелка еще не поймали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что стрельба произошла в районе Логан Серкл. Стрелок не был пойман. Других подробностей на данный момент не приводится.Большая часть квартала, где произошло преступление, оцеплена. Школы, расположенные поблизости от места происшествия, закрыты.Вашингтонское отделение ФБР помогает местной полиции в расследовании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
сша, происшествия, в мире, стрельба, вашингтон, новости
Стрельба произошла возле Белого дома: убиты пять человек

Пять человек застрелены в Вашингтоне недалеко от Белого дома – СМИ

18:39 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне в нескольких минутах ходьбы от Белого дома были застрелены пять человек, стрелка еще не поймали. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
"Пять человек были застрелены в четверг в фешенебельном районе Вашингтона, округ Колумбия, в нескольких минутах ходьбы от Белого дома", - говорится в публикации.
Сообщается, что стрельба произошла в районе Логан Серкл. Стрелок не был пойман. Других подробностей на данный момент не приводится.
Большая часть квартала, где произошло преступление, оцеплена. Школы, расположенные поблизости от места происшествия, закрыты.
Вашингтонское отделение ФБР помогает местной полиции в расследовании.
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СШАПроисшествияВ миреСтрельбаВашингтонНовости
 
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