https://crimea.ria.ru/20261112/strelba-i-vzryvy-budut-slyshny-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-1160989974.html
Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя
Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя
Учения военного флота со взрывами и стрельбой пройдут в Севастополе в течение дня в четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T09:57
2026-11-12T09:57
2026-11-12T09:59
учения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Учения военного флота со взрывами и стрельбой пройдут в Севастополе в течение дня в четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя
В Севастополе в четверг проходят учения военного флота – Развожаев
09:57 12.11.2026 (обновлено: 09:59 12.11.2026)