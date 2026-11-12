https://crimea.ria.ru/20261112/strelba-i-vzryvy-budut-slyshny-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-1160989974.html

Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя

Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя

Учения военного флота со взрывами и стрельбой пройдут в Севастополе в течение дня в четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T09:57

2026-11-12T09:57

2026-11-12T09:59

учения

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Учения военного флота со взрывами и стрельбой пройдут в Севастополе в течение дня в четверг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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