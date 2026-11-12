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Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
В Севастополе открылась конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" с участием специалистов Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:37
2026-11-12T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе открылась конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" с участием специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В числе почетных гостей – представители Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятия проходят на базе Севастопольского государственного университета.В течение дня, после официальной части, посвященной открытию, запланировано проведение пленарного заседания, клинической секции и отдельной секции медицинской реабилитации.А также медицинская наука и инновации, применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в диагностике, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия с перспективами развития курортной индустрии Крыма и использования лекарственных растений в фиторекреации и здоровьесбережении.Отдельное внимание уделят теме развития медицинского образования и междисциплинарного взаимодействия, в том числе стратегическим направлениям развития отрасли, повышению качества и доступности медицинской помощи.Главной целью мероприятия заявлен обмен научным и практическим опытом, обсуждение современных технологий и перспектив развития специализированной медицинской помощи и реабилитации в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиковЧто представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
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севастополь, крым, новости севастополя, новости крыма, новости, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), минздрав рф, здравоохранение в россии, севастопольский государственный университет (севгу), здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
Специалисты ФМБА и Минздрава в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым.
В Севастополе открылась конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" с участием специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
В числе почетных гостей – представители Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятия проходят на базе Севастопольского государственного университета.
В течение дня, после официальной части, посвященной открытию, запланировано проведение пленарного заседания, клинической секции и отдельной секции медицинской реабилитации.
В числе ключевых тем для обсуждения – современные технологии диагностики и лечения, в том числе в области сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, кардиологии и онкологии.
А также медицинская наука и инновации, применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в диагностике, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия с перспективами развития курортной индустрии Крыма и использования лекарственных растений в фиторекреации и здоровьесбережении.
Отдельное внимание уделят теме развития медицинского образования и междисциплинарного взаимодействия, в том числе стратегическим направлениям развития отрасли, повышению качества и доступности медицинской помощи.
Главной целью мероприятия заявлен обмен научным и практическим опытом, обсуждение современных технологий и перспектив развития специализированной медицинской помощи и реабилитации в Крыму.
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