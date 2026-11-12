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Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации

Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации

В Севастополе открылась конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" с участием специалистов Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:37

2026-11-12T10:37

2026-11-12T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе открылась конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" с участием специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В числе почетных гостей – представители Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятия проходят на базе Севастопольского государственного университета.В течение дня, после официальной части, посвященной открытию, запланировано проведение пленарного заседания, клинической секции и отдельной секции медицинской реабилитации.А также медицинская наука и инновации, применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в диагностике, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия с перспективами развития курортной индустрии Крыма и использования лекарственных растений в фиторекреации и здоровьесбережении.Отдельное внимание уделят теме развития медицинского образования и междисциплинарного взаимодействия, в том числе стратегическим направлениям развития отрасли, повышению качества и доступности медицинской помощи.Главной целью мероприятия заявлен обмен научным и практическим опытом, обсуждение современных технологий и перспектив развития специализированной медицинской помощи и реабилитации в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиковЧто представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"Каких врачей и где особенно не хватает Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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