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Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
Одно из знаменитых имен Крымской войны – врач Николай Иванович Пирогов. Хирург прибыл в осажденный Севастополь в начале ноября 1854 года. Многие его открытия,... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T07:27
2026-11-12T07:27
инфографика
севастополь
история
крымская война
память
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Одно из знаменитых имен Крымской войны – врач Николай Иванович Пирогов. Хирург прибыл в осажденный Севастополь в начале ноября 1854 года. Многие его открытия, сделанные в тот период, остаются актуальными и по сей день.Именно за работу во время военной кампании по защите Севастополя Пирогова называют основоположником русской военно-полевой хирургии. Там же он внедрил метод сортировки раненых, начал применять гипсовую повязку, что спасло многих раненых офицеров от ампутации, и стал применять анестезию.Подробнее о работе великого русского ученого – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин учредил медаль Луки Крымского и орден ПироговаЖивой город-памятник: как Севастополь стал "гордостью русских моряков" &gt;&gt;Министр здравоохранения Украины предлагает не ребальзамировать Пирогова
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РИА Новости Крым
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севастополь, история, крымская война, память, медицина, инфографика
Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину

Основоположник военно-полевой хирургии – какие открытия сделал Пирогов в Севастополе

07:27 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Одно из знаменитых имен Крымской войны – врач Николай Иванович Пирогов. Хирург прибыл в осажденный Севастополь в начале ноября 1854 года. Многие его открытия, сделанные в тот период, остаются актуальными и по сей день.
Именно за работу во время военной кампании по защите Севастополя Пирогова называют основоположником русской военно-полевой хирургии. Там же он внедрил метод сортировки раненых, начал применять гипсовую повязку, что спасло многих раненых офицеров от ампутации, и стал применять анестезию.
Подробнее о работе великого русского ученого – в инфографике РИА Новости Крым.
Какой вклад в военную медицину внес Николай Пирогов – инфографикаКакой вклад в военную медицину внес Николай Пирогов – инфографика
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