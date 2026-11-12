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Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:22
2026-11-12T12:22
2026-11-12T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Минувшей ночью и сегодня утром движение по Крымскому мосту не перекрывали, очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи