https://crimea.ria.ru/20261112/situatsiya-na-krymskom-mostu----vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1160994947.html

Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи

Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи

Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:22

2026-11-12T12:22

2026-11-12T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Минувшей ночью и сегодня утром движение по Крымскому мосту не перекрывали, очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

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2026

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