Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261112/situatsiya-na-krymskom-mostu----vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1160994947.html
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:22
2026-11-12T12:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Минувшей ночью и сегодня утром движение по Крымскому мосту не перекрывали, очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcff98ff6b0c4c7b22040150a10dd4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

12:22 12.11.2026
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 12 ноября, у Крымского моста образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Минувшей ночью и сегодня утром движение по Крымскому мосту не перекрывали, очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.
"По состоянию на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 20 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
Сеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
12:22Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
12:14В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей
12:10ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли до 67,6 трлн рублей
12:00Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
11:48Насколько дорожники Крыма готовы к зиме
11:37Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
11:25Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
11:15В России признали экстремистской украинскую организацию "Желта лента"*
11:06Над Севастополем сбили вражеский беспилотник
10:56Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов
10:45В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбы
10:37В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
10:37Специалисты ФМБА в Крыму обсуждают развитие медицинской помощи и реабилитации
10:25График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом
10:19Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили
10:09Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева
10:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:01В Севастополе задержали экс-чиновника за злоупотребления на 20 млн рублей
09:57Стрельба и взрывы будут слышны по всему побережью Севастополя
Лента новостейМолния