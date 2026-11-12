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Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с

Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с

В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Не исключены подтопления территорий.Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в ведомстве.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать ПДД, пешеходам — соблюдать особую осторожность при переходе дороги.Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуют временно воздержаться от такого отдыха.Ранее в четверг сообщалось, что дорожные службы Крыма почти полностью готовы ухудшению погоды и морозам.Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что к субботе ожидается резкое похолодание, ожидается северный холодный ветер. 14-го и ночью 15-го в горах возможен мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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