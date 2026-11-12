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Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Не исключены подтопления территорий.Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в ведомстве.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать ПДД, пешеходам — соблюдать особую осторожность при переходе дороги.Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуют временно воздержаться от такого отдыха.Ранее в четверг сообщалось, что дорожные службы Крыма почти полностью готовы ухудшению погоды и морозам.Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что к субботе ожидается резкое похолодание, ожидается северный холодный ветер. 14-го и ночью 15-го в горах возможен мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
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4.7
96
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Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с

Крым 13 и 14 ноября накроет шторм с ливнями и ветром до 25–28 м/с – МЧС

12:00 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем 14 ноября местами сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 13 ноября местами 25-28 м/с", - говорится в экстренном предупреждении.

В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Не исключены подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — подчеркнули в МЧС.
Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших. Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать ПДД, пешеходам — соблюдать особую осторожность при переходе дороги.
Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуют временно воздержаться от такого отдыха.
Ранее в четверг сообщалось, что дорожные службы Крыма почти полностью готовы ухудшению погоды и морозам.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что к субботе ожидается резкое похолодание, ожидается северный холодный ветер. 14-го и ночью 15-го в горах возможен мокрый снег.
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