Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/shtormovoy-veter-podnimet-3-metrovye-volny-v-sevastopole-1160998724.html
Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе
Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе
Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:49
2026-11-12T18:49
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
шторм
погода в крыму
крымская погода
черное море
мчс севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/23/25/232508_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3232d6696fdfb35e6e520d679fe66d72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться в горах, в море и у моря, под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями. Также спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе городского транспорта.Ранее сообщалось, что в Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, не исключены подтопления территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
крым
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/23/25/232508_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f0724d3eed5774fcd0f341f9dc2d8c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, шторм, погода в крыму, крымская погода, черное море, мчс севастополя
Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе

В Севастополе штормовой ветер поднимет 3-метровые волны - МЧС

18:49 12.11.2026
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю.
"13 ноября порывы юго-западного ветра могут достигнуть 20-25 м/с, высота морских волн при этом составит 2-3 метра", - говорится в сообщении.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться в горах, в море и у моря, под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями. Также спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе городского транспорта.
Ранее сообщалось, что в Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, не исключены подтопления территорий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ураган надвигается на Кубань
Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяШтормПогода в КрымуКрымская погодаЧерное мореМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
20:36Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
20:2976 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
20:27Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
20:16Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
19:57Интервью Юрия Кары о Крыме и многом другом к 72-летию со дня рождения режиссера
19:56Крымский мост открыт
19:49Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии
19:40Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
19:27Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным
19:22Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
19:18Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
19:17Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
19:17Крымский мост закрыли
19:15Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму
19:01Когда в России появится нейросеть в сфере образования
18:57Ракетная опасность объявлена в Крыму
18:56В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение
18:51Воздушную тревогу объявили в Севастополе
18:49Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе
Лента новостейМолния