https://crimea.ria.ru/20261112/shtormovoy-veter-podnimet-3-metrovye-volny-v-sevastopole-1160998724.html

Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе

Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе

Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T18:49

2026-11-12T18:49

2026-11-12T18:49

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

шторм

погода в крыму

крымская погода

черное море

мчс севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/23/25/232508_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3232d6696fdfb35e6e520d679fe66d72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться в горах, в море и у моря, под деревьями, а также рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями. Также спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе городского транспорта.Ранее сообщалось, что в Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, не исключены подтопления территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре

крым

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, шторм, погода в крыму, крымская погода, черное море, мчс севастополя