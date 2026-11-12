https://crimea.ria.ru/20261112/sevastopol-bez-sveta--chto-s-zapasami-produktov-v-magazinakh--1161001170.html

Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах

Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах

Ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно, сообщает пресс-служба правительства города в... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:22

2026-11-12T19:22

2026-11-12T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно, сообщает пресс-служба правительства города в четверг.Предприятия торговли чаще стали предлагать продукцию местных производителей из Севастополя и Крыма – молочную продукцию, овощи, фрукты и крупы.Также в профильном департаменте отметили увеличение числа участников меморандума о предельной наценке на социально значимые товары. Общее число магазинов выросло со 123 до 126 торговых точек. Всего меморандум охватывает 46 наименований продуктов. Покупатели узнают эти товары на прилавках благодаря ярко-голубым ценникам.В Севастополе с утра четверга действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Это вынужденная мера, которая была необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Позже график подачи электричества действовать перестал из-за дефицита мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииДорогая молочка в Севастополе: как решить проблемуВ Крыму объяснили рост цен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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