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Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
Ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно, сообщает пресс-служба правительства города в... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:22
2026-11-12T19:22
2026-11-12T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно, сообщает пресс-служба правительства города в четверг.Предприятия торговли чаще стали предлагать продукцию местных производителей из Севастополя и Крыма – молочную продукцию, овощи, фрукты и крупы.Также в профильном департаменте отметили увеличение числа участников меморандума о предельной наценке на социально значимые товары. Общее число магазинов выросло со 123 до 126 торговых точек. Всего меморандум охватывает 46 наименований продуктов. Покупатели узнают эти товары на прилавках благодаря ярко-голубым ценникам.В Севастополе с утра четверга действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Это вынужденная мера, которая была необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Позже график подачи электричества действовать перестал из-за дефицита мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииДорогая молочка в Севастополе: как решить проблемуВ Крыму объяснили рост цен
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Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
Ограничения электроснабжения в Севастополе не останавливают работу магазинов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ограничения электроснабжения не останавливают работу торговых сетей в Севастополе, запаса товаров достаточно, сообщает пресс-служба правительства города в четверг.
"Временные ограничения электроснабжения не останавливают работу ритейлеров. Генераторы освещают залы, питают кассы и холодильники. Предприниматели также помогают жителям заряжать мобильные телефоны в рамках инициативы "Защитим Севастополь вместе", – цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка профильного городского департамента Ксению Казанджиеву.
Предприятия торговли чаще стали предлагать продукцию местных производителей из Севастополя и Крыма – молочную продукцию, овощи, фрукты и крупы.
"Интервалы поставок увеличены при увеличении объема ввозимых товаров, что позволяет иметь в городе Севастополе достаточные товарные запасы", – подчеркнули в пресс-службе.
Также в профильном департаменте отметили увеличение числа участников меморандума о предельной наценке на социально значимые товары. Общее число магазинов выросло со 123 до 126 торговых точек. Всего меморандум охватывает 46 наименований продуктов. Покупатели узнают эти товары на прилавках благодаря ярко-голубым ценникам.
В Севастополе с утра четверга действовал режим временного ограничения
электроснабжения "2 через 6 часов". Это вынужденная мера, которая была необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Позже график подачи электричества действовать перестал из-за дефицита мощности.
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