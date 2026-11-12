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Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
Более 80 миллионов рублей из средств материнского капитала направили на образование детей семьи из Херсонской области. Об этом сообщает телеканал "Таврия" со... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T21:34
2026-11-12T21:34
2026-11-12T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Более 80 миллионов рублей из средств материнского капитала направили на образование детей семьи из Херсонской области. Об этом сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на данные Социального фонда России по Херсонской области.Уточняется, что средства материнского капитала можно направиться на оплату обучения любого ребенка в семье в детсаду, школе, техникуме, колледже, высшем учебном заведении или проживание в общежитии. Распорядиться средствами маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. На дату начала обучения ребенку не должно быть больше 25 лет.Заявление об оплате образовательных услуг можно подать через Госуслуги, МФЦ или в клиентской службе СФР по Херсонской области.Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 6,3 тысячи семей в Крыму оплатили обучение детей материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие федеральные социальные выплаты положены в РоссииВ Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обученияПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, дети, образование в россии, материнский капитал
Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
Семьи Херсонщины стали чаще использовать средства маткапитала для оплаты обучения детей