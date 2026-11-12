https://crimea.ria.ru/20261112/semi-khersonschiny-stali-chasche-tratit-matkapital-na-obrazovanie-detey-1160995112.html

Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей

Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей

Более 80 миллионов рублей из средств материнского капитала направили на образование детей семьи из Херсонской области. Об этом сообщает телеканал "Таврия" со... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T21:34

2026-11-12T21:34

2026-11-12T21:34

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материнский капитал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Более 80 миллионов рублей из средств материнского капитала направили на образование детей семьи из Херсонской области. Об этом сообщает телеканал "Таврия" со ссылкой на данные Социального фонда России по Херсонской области.Уточняется, что средства материнского капитала можно направиться на оплату обучения любого ребенка в семье в детсаду, школе, техникуме, колледже, высшем учебном заведении или проживание в общежитии. Распорядиться средствами маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. На дату начала обучения ребенку не должно быть больше 25 лет.Заявление об оплате образовательных услуг можно подать через Госуслуги, МФЦ или в клиентской службе СФР по Херсонской области.Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 6,3 тысячи семей в Крыму оплатили обучение детей материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие федеральные социальные выплаты положены в РоссииВ Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обученияПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, дети, образование в россии, материнский капитал