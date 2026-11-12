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Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1% - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%
Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1% - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%
По итогам 2026 года в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 1%. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T13:55
2026-11-12T13:55
банк россии
эльвира набиуллина
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. По итогам 2026 года в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 1%. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.По ее словам, Центробанк рассчитывает прийти к прогнозной цели по инфляции в 4% уже в 2027 году.Ранее председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин заявил, что в федеральном бюджете на 2027-2029 годы запланированы темпы прироста ВВП России в размере порядка 6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлеткуЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годыДефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете
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банк россии, эльвира набиуллина, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), инфляция
Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%

Набиуллина сообщила о росте ВВП России в пределах 1% по итогам 2026 года

13:55 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. По итогам 2026 года в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 1%. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.
"Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%. И это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак. Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше", - сказала Набиуллина.
По ее словам, Центробанк рассчитывает прийти к прогнозной цели по инфляции в 4% уже в 2027 году.
Ранее председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин заявил, что в федеральном бюджете на 2027-2029 годы запланированы темпы прироста ВВП России в размере порядка 6%.
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)Инфляция
 
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