https://crimea.ria.ru/20261112/rost-vvp-rossii-po-itogam-goda-ozhidaetsya-v-predelakh-1-1161000806.html

Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%

Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1% - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%

По итогам 2026 года в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 1%. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T13:55

2026-11-12T13:55

2026-11-12T13:55

банк россии

эльвира набиуллина

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

инфляция

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0a/14/1118852169_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6daf2be852dcc2586df599fff5203040.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. По итогам 2026 года в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 1%. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.По ее словам, Центробанк рассчитывает прийти к прогнозной цели по инфляции в 4% уже в 2027 году.Ранее председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин заявил, что в федеральном бюджете на 2027-2029 годы запланированы темпы прироста ВВП России в размере порядка 6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлеткуЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годыДефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, эльвира набиуллина, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), инфляция